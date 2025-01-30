В окупованому Криму зібрали вже 578 тонн забрудненого після розливу мазуту піску та ґрунту

У тимчасово окупованому Криму зібрали понад 578 тонн піску і ґрунту після розливу мазуту внаслідок аварії російських танкерів у Керченській протоці. Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на мчс рф, пише УНН.

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"У Криму обстежують понад 525 кілометрів берега від Керчі до села Портове Роздольненського району. Окрім того, для моніторингу використовують безпілотники і морські судна. Очищено 197 кілометрів берега, за добу - близько 5 кілометрів. Загалом зібрано понад 578 тонн забрудненого піску і ґрунту, за добу - 15 тонн; вивезено - 563 тонни", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо

Два російські танкери "Волгонефть" з мазутом зазнали аварії в Керченській протоці 15 грудня минулого року – за основною версією через шторм. Внаслідок аварії танкерів стався розлив нафтопродуктів. За даними російських ЗМІ, танкери перевозили до 9 тисяч тонн нафтопродуктів.

У Керченській протоці розпочали підготовку до утилізації аварійного танкера "Волгонефть-239".