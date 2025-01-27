Танкер "Волгонефть-239", що затонув у Керченській протоці, готують до утилізації

Танкер "Волгонефть-239", який зазнав катастрофи в Керченській протоці, готують до утилізації. Про це повідомив голова Росморрічфлоту Андрій Тарасенко, передає УНН із посиланням на Крим.Реалії.

"Для забезпечення екологічної безпеки судно вентилюють, дегазують, замивають та пропарюють. Паралельно водолази Морспасслужби обстежують затонулі фрагменти танкерів "Волгонефть-239" та "Волгонефть-212" на глибині до 20 метрів", – сказав Тарасенко.

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За даними Росморрічфлоту, з грудня 2024 року в акваторії було зібрано понад 25 тонн нафтоводяної суміші, а з берега – понад 18,5 тонни забрудненого грунту.

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