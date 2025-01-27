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Танкер "Волгонефть-239", що затонув у Керченській протоці, готують до утилізації

Танкер "Волгонефть-239", що затонув у Керченській протоці, готують до утилізації

Київ • УНН

 • 27579 перегляди

У Керченській протоці розпочали підготовку до утилізації аварійного танкера "Волгонефть-239". З грудня 2024 року було зібрано понад 25 тонн нафтоводяної суміші та 18,5 тонн забрудненого ґрунту.

Танкер "Волгонефть-239", який зазнав катастрофи в Керченській протоці, готують до утилізації. Про це повідомив голова Росморрічфлоту Андрій Тарасенко, передає УНН із посиланням на Крим.Реалії.

"Для забезпечення екологічної безпеки судно вентилюють, дегазують, замивають та пропарюють. Паралельно водолази Морспасслужби обстежують затонулі фрагменти танкерів "Волгонефть-239" та "Волгонефть-212" на глибині до 20 метрів", – сказав Тарасенко.

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За даними Росморрічфлоту, з грудня 2024 року в акваторії було зібрано понад 25 тонн нафтоводяної суміші, а з берега – понад 18,5 тонни забрудненого грунту.

росія не зупиняє перевезення нафти через Керченську протоку після аварії танкерів "Волгонефть"27.12.24, 14:42 • 16882 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
odesaОдеса

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