Танкер "Волгонефть-239", затонувший в Керченском проливе, готовят к утилизации
Киев • УНН
В Керченском проливе начали подготовку к утилизации аварийного танкера "Волгонефть-239". С декабря 2024 года было собрано более 25 тонн нефтяной смеси и 18,5 тонн загрязненного грунта.
Танкер «Волгонефть-239», который потерпел катастрофу в Керченском проливе, готовят к утилизации. Об этом сообщил глава Росморречфлота Андрей Тарасенко, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
«Для обеспечения экологической безопасности судно вентилируют, дегазируют, замывают и пропаривают. Параллельно водолазы Морспасслужбы обследуют затонувшие фрагменты танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» на глубине до 20 метров», - сказал Тарасенко.
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По данным Росморречфлота, с декабря 2024 года в акватории было собрано более 25 тонн нефтеводяной смеси, а с берега - более 18,5 тонны загрязненного грунта.
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