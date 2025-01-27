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Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля
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Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
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Танкер "Волгонефть-239", затонувший в Керченском проливе, готовят к утилизации

Танкер "Волгонефть-239", затонувший в Керченском проливе, готовят к утилизации

Киев  •  УНН

 • 9075 просмотра

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В Керченском проливе начали подготовку к утилизации аварийного танкера "Волгонефть-239". С декабря 2024 года было собрано более 25 тонн нефтяной смеси и 18,5 тонн загрязненного грунта.

Танкер «Волгонефть-239», который потерпел катастрофу в Керченском проливе, готовят к утилизации. Об этом сообщил глава Росморречфлота Андрей Тарасенко, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

«Для обеспечения экологической безопасности судно вентилируют, дегазируют, замывают и пропаривают. Параллельно водолазы Морспасслужбы обследуют затонувшие фрагменты танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» на глубине до 20 метров», - сказал Тарасенко.

Мазут на берегах Одесской области: специалисты отобрали пробы для исследования24.01.25, 20:12 • 36720 просмотров

По данным Росморречфлота, с декабря 2024 года в акватории было собрано более 25 тонн нефтеводяной смеси, а с берега - более 18,5 тонны загрязненного грунта.

россия не останавливает перевозки нефти через Керченский пролив после аварии танкеров «Волгонефть»27.12.24, 14:42 • 16615 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
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