В оккупированном Крыму собрали уже 578 тонн загрязненного после разлива мазута песка и почвы

ukenru
Эксклюзив
Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля
11:49 • 31851 просмотра

Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля

Эксклюзив
В Ассоциации перевозчиков против остановок маршруток во время тревоги: объяснили почему
11:20 • 56647 просмотра

В Ассоциации перевозчиков против остановок маршруток во время тревоги: объяснили почему

Прогнозов на отключение света из-за похолодания нет - Укрэнерго
11:09 • 53136 просмотра

Прогнозов на отключение света из-за похолодания нет - Укрэнерго

Эксклюзив
Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ
10:25 • 77346 просмотра

Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ

Эксклюзив
Важно услышать всех: в комитете ВР по вопросам здоровья нации обсудят будущий законопроект по фармрынку
09:58 • 90258 просмотра

Важно услышать всех: в комитете ВР по вопросам здоровья нации обсудят будущий законопроект по фармрынку

Эксклюзив
Возвращение украинцев из-за границы: эксперт объяснила, что может сделать власть для этого
08:09 • 100800 просмотра

Возвращение украинцев из-за границы: эксперт объяснила, что может сделать власть для этого

Эксклюзив
Изменение срока прохождения ВВК для ограниченно годных: законопроект зарегистрируют сегодня
07:42 • 103373 просмотра

Изменение срока прохождения ВВК для ограниченно годных: законопроект зарегистрируют сегодня

День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января
30 января, 04:30 • 119892 просмотра

День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

Эксклюзив
АРМА создавалось как инструмент коррупционных действий и аудит это подтвердил - эксперт
29 января, 14:33 • 123313 просмотра

АРМА создавалось как инструмент коррупционных действий и аудит это подтвердил - эксперт

Останавливать или нет общественный транспорт в Киеве во время тревог: почему нет остановок-укрытий и что предлагают депутаты
29 января, 13:37 • 126730 просмотра

Останавливать или нет общественный транспорт в Киеве во время тревог: почему нет остановок-укрытий и что предлагают депутаты

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты изменили правила выплаты пенсий на ВОТ с 2025 года

Оккупанты изменили правила выплаты пенсий на ВОТ с 2025 года

30 января, 03:21 • 101516 просмотра
В результате российской атаки на Сумы увеличилось количество пострадавших до 9 человек

В результате российской атаки на Сумы увеличилось количество пострадавших до 9 человек

30 января, 04:28 • 100956 просмотра
Авиакатастрофа в Вашингтоне: пассажирский самолет и военный вертолет после столкновения упали в реку

Авиакатастрофа в Вашингтоне: пассажирский самолет и военный вертолет после столкновения упали в реку

30 января, 04:46 • 101960 просмотра
Генштаб: в пределах суток оккупационные силы потеряли 1270 военнослужащих

Генштаб: в пределах суток оккупационные силы потеряли 1270 военнослужащих

30 января, 05:27 • 103832 просмотра
Зеленский показал последствия ночной атаки рф "шахедом" по Сумах

Зеленский показал последствия ночной атаки рф "шахедом" по Сумах

07:57 • 72789 просмотра
публикации
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 201111 просмотра
От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

28 января, 13:25 • 202968 просмотра
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
Эксклюзив

28 января, 13:03 • 193208 просмотра
Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

28 января, 11:11 • 187566 просмотра
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
Эксклюзив

27 января, 13:45 • 254279 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

11:39 • 33993 просмотра
День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

30 января, 04:30 • 119892 просмотра
Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

29 января, 17:13 • 107568 просмотра
Любимая внучка королевы Елизаветы II Беатрис родила дочь

Любимая внучка королевы Елизаветы II Беатрис родила дочь

29 января, 16:44 • 107511 просмотра
Тейлор Свифт "ставит на паузу" дружбу с Блейк Лайвли: что происходит

Тейлор Свифт "ставит на паузу" дружбу с Блейк Лайвли: что происходит

29 января, 16:44 • 107292 просмотра
Актуальное
В оккупированном Крыму собрали уже 578 тонн загрязненного после разлива мазута песка и почвы

В оккупированном Крыму собрали уже 578 тонн загрязненного после разлива мазута песка и почвы

Киев  •  УНН

 • 7677 просмотра

Read in English

После аварии российских танкеров в Керченском проливе собрано 578 тонн загрязненного песка и грунта. Обследуют 525 км берега от Керчи до села Портовое, очищено 197 км.

Во временно оккупированном Крыму собрали более 578 тонн песка и грунта после разлива мазута в результате аварии российских танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на мчс рф, пишет УНН.

Детали 

«В Крыму обследуют более 525 километров берега от Керчи до села Портовое Раздольненского района. Кроме того, для мониторинга используют беспилотники и морские суда. Очищено 197 километров берега, за сутки - около 5 километров. Всего собрано более 578 тонн загрязненного песка и почвы, за сутки - 15 тонн; вывезено - 563 тонны», - говорится в сообщении.

Напомним 

Два российских танкера «Волгонефть» с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря прошлого года - по основной версии из-за шторма. В результате аварии танкеров произошел разлив нефтепродуктов. По данным российских СМИ, танкеры перевозили до 9 тысяч тонн нефтепродуктов.

В Керченском проливе начали подготовку к утилизации аварийного танкера «Волгонефть-239». 

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоКриминал и ЧП
kerchКерчь
krymКрым

Обратиться по вопросам размещения рекламы