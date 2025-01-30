В оккупированном Крыму собрали уже 578 тонн загрязненного после разлива мазута песка и почвы

Во временно оккупированном Крыму собрали более 578 тонн песка и грунта после разлива мазута в результате аварии российских танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на мчс рф, пишет УНН.

Детали

«В Крыму обследуют более 525 километров берега от Керчи до села Портовое Раздольненского района. Кроме того, для мониторинга используют беспилотники и морские суда. Очищено 197 километров берега, за сутки - около 5 километров. Всего собрано более 578 тонн загрязненного песка и почвы, за сутки - 15 тонн; вывезено - 563 тонны», - говорится в сообщении.

Напомним

Два российских танкера «Волгонефть» с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря прошлого года - по основной версии из-за шторма. В результате аварии танкеров произошел разлив нефтепродуктов. По данным российских СМИ, танкеры перевозили до 9 тысяч тонн нефтепродуктов.

В Керченском проливе начали подготовку к утилизации аварийного танкера «Волгонефть-239».