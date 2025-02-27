Браконьєри вбили двох сарн у заповіднику на півдні: відкрито провадження
Київ • УНН
На території заповідника "Єланецький степ" виявлено незаконний відстріл двох сарн європейських. За фактом браконьєрства відкрито кримінальне провадження, сума збитків становить 544 тисячі гривень.
На території заповідника "Єланецький степ" виявлено незаконний відстріл двох сарн, за фактом браконьєрства відкрито кримінальне провадження, сума збитків становить 544 тисячі гривень, повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу 26 лютого, пише УНН.
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"У Миколаївській області зафіксовано факт незаконного полювання. інспекція отримала електронне звернення через сервіс "ЕкоЗагроза" щодо браконьєрства - незаконного відстрілу двох сарн без дозвільних документів на території заповідника "Єланецький степ" біля села Антонівка, Вознесенського району", - ідеться у повідомленні.
Інспектори провели обстеження території та підтвердили факт злочину. Обсяг завданих збитків, як зазначається, становить 544 тис грн.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження, матеріали справи передані до правоохоронних органів для подальшого розслідування та встановлення осіб, причетних до злочину.
Довідково
Сарна європейська (Capreolus capreolus) - граційна та обережна дика тварина, яка відіграє важливу роль у збереженні екосистеми України. Вона мешкає в лісах, степах та на узліссях, підтримуючи природний баланс у своєму середовищі.
Браконьєри рф завдали Азовському морю збитків на понад 4 млрд грн04.02.25, 20:29 • 31203 перегляди