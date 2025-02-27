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Браконьеры убили двух серн в заповеднике на юге: открыто производство

Браконьеры убили двух серн в заповеднике на юге: открыто производство

Киев  •  УНН

 • 3323 просмотра

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На территории заповедника «Еланецкая степь» выявлен незаконный отстрел двух серн европейских. По факту браконьерства открыто уголовное производство, сумма ущерба составляет 544 тысячи гривен.

На территории заповедника «Еланецкая степь» выявлен незаконный отстрел двух серн, по факту браконьерства открыто уголовное производство, сумма ущерба составляет 544 тысячи гривен, сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа 26 февраля, пишет УНН.

Детали

«В Николаевской области зафиксирован факт незаконной охоты. инспекция получила электронное обращение через сервис «ЭкоУгроза» относительно браконьерства - незаконного отстрела двух серн без разрешительных документов на территории заповедника «Еланецкая степь» возле села Антоновка, Вознесенского района», - говорится в сообщении.

Инспекторы провели обследование территории и подтвердили факт преступления. Объем нанесенного ущерба, как отмечается, составляет 544 тыс грн.

По данному факту открыто уголовное производство, материалы дела переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования и установления лиц, причастных к преступлению.

Справочно

Европейская серна (Capreolus capreolus) - грациозное и осторожное дикое животное, которое играет важную роль в сохранении экосистемы Украины. Она живет в лесах, степях и на опушках лесов, поддерживая естественный баланс в своей среде.

Браконьеры рф нанесли Азовскому морю ущерб на более 4 млрд грн04.02.25, 20:29 • 31195 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
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