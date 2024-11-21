На Ровенщине полицейские разоблачили двух мужчин на браконьерстве
Киев • УНН
В Ровенском районе полицейские задержали двух местных жителей во время незаконной охоты. У нарушителей изъяли мясо косули, оружие, патроны, ножи и тепловизор.
В Ровенском районе, вблизи села Весеннее, во время патрулирования лесного массива полицейские вместе с егерской службой обнаружили двух мужчин с оружием. У них обнаружили рюкзак с мясом косули, патроны, ножи и тепловизор. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Ровенской области.
Детали
По данным полиции, в рюкзаке мужчин было ориентировочно 10 кг мяса добытой ими косули, подстреленной птицы, а также 10 патронов, 2 ножа и тепловизор. Кроме того, неподалеку полицейские обнаружили и шкуру с меховым покровом дичи.
Жители в возрасте 48-ми и 52-х лет объяснили, что накануне приехали к родителям, которые являются жителями общины и около 21 часа пошли в лес на охоту.
Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.248 УК Украины (незаконная охота). Полицейские изъяли и оружие: карабин и незарегистрированное в законном порядке гладкоствольное ружье.
Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении.
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