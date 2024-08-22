Почти 700 тыс грн убытков нанесли браконьеры, которые действовали на Киевском водохранилище

Внесены сведения об уголовном правонарушении по факту незаконного вылова рыбы общим весом 68,5 кг. В контексте нарушения правил рыболовства, указываются данные о таких видах рыб, как судак обыкновенный, окунь, плоскирки и другие, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции Украины.

Детали

Инспекторами экологической службы изъято более 68 кг рыбы на месте обнаружения незаконного добывания (вылова) водных биоресурсов. Согласно отчету Госинспекции, речь идет о 675 852 грн убытков, в результате действий нарушителей правил вылова рыбы.

В ведомстве сообщают следующую информацию:

Звеньевой рыбак осуществлял промышленный вылов рыбы, используя на 8 сетей больше, чем разрешено.

Вследствие этого было выловлено рыбу общим весом 68,5 кг, а именно:

судака обыкновенного - 49 экземпляров,

леща - 11 экземпляров,



карася серебристого - 8 экземпляров,



окуня обыкновенного - 3 экземпляра,



сплетни обыкновенной - 15 экземпляров,



плоскирки - 279 экземпляров.



На место происшествия были вызваны работники Вышгородского РУП ГУНП в Киевской области. Зафиксировано грубое нарушение правил рыболовства на Киевском водохранилище.

Экоинспекторы напоминают, что вышеупомянутыми действиями нарушен подпункт 12 пункта 2 раздела III Правил промышленного рыболовства во внутренних рыбохозяйственных водных объектах, утвержденных приказом Минагрополитики от 10.04.2023 № 785, а также статью 63 Закона Украины «О животном мире».

Сейчас внесены сведения об уголовном правонарушении.