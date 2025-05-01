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В Сумской области ночью прогремели взрывы: под удар попал объект промышленности

Киев • УНН

 • 754 просмотра

В ночь на 1 мая в одном из округов Сумской громады прогремели 8 взрывов. В результате произошло возгорание, удар был нанесен по объекту промышленности. Информации о погибших нет.

В Сумской области ночью прогремели взрывы: под удар попал объект промышленности

В одном из старостинских округов Сумской территориальной громады в ночь на четверг, 1 мая, прозвучало 8 взрывов. Об этом сообщил исполняющий обязанности сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь, информирует УНН.

Детали

Он уточнил, что в результате взрывов произошло возгорание.

Последствия одного из прилетов - удар был нанесен по объекту промышленности

- отметил Кобзарь в подписи к соответствующему видео.

Он добавил, что на месте работают все соответствующие службы. По предварительной информации, погибших или раненых нет.

Напомним

В результате ночной дроновой атаки россиян по Одессе погибли два человека, еще пятеро травмированы. Как сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер, также из-за вражеской атаки повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили.

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