На Сумщині вночі пролунали вибухи: під удар потрапив об'єкт промисловості
Київ • УНН
У ніч на 1 травня в одному з округів Сумської громади пролунали 8 вибухів. Внаслідок цього сталося загоряння, удар було завдано по об’єкту промисловості. Інформації про загиблих немає.
В одному зі старостинських округів Сумської територіальної громади в ніч на четвер, 1 травня, пролунало 8 вибухів. Про це повідомив виконувач обов'язків сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар, інформує УНН.
Деталі
Він уточнив, що внаслідок вибухів сталося загоряння.
Наслідки одного з прильотів - удар було завдано по об’єкту промисловості
Він додав, що на місці працюють усі відповідні служби. За попередньою інформацією, загиблих або поранених немає.
Нагадаємо
Внаслідок нічної дронової атаки росіян по Одесі загинуло двоє людей, ще пʼятеро травмовані. Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, також через ворожу атаку пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі.
У Харкові ворожий безпілотник влучив в АЗС, виникла пожежа30.04.25, 23:52 • 3706 переглядiв