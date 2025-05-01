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Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників
30 квітня, 15:17 • 40185 перегляди

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На Сумщині вночі пролунали вибухи: під удар потрапив об'єкт промисловості

Київ • УНН

 • 724 перегляди

У ніч на 1 травня в одному з округів Сумської громади пролунали 8 вибухів. Внаслідок цього сталося загоряння, удар було завдано по об’єкту промисловості. Інформації про загиблих немає.

На Сумщині вночі пролунали вибухи: під удар потрапив об'єкт промисловості

В одному зі старостинських округів Сумської територіальної громади в ніч на четвер, 1 травня, пролунало 8 вибухів. Про це повідомив виконувач обов'язків сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар, інформує УНН.

Деталі

Він уточнив, що внаслідок вибухів сталося загоряння.

Наслідки одного з прильотів - удар було завдано по об’єкту промисловості

- зазначив Кобзар у підписі до відповідного відео.

Він додав, що на місці працюють усі відповідні служби. За попередньою інформацією, загиблих або поранених немає.

Нагадаємо

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