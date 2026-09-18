В Сумской области 17-летний парень погиб после подрыва на взрывчатке

В Ворожбянской общине Сумской области умер 17-летний юноша, подорвавшийся на взрывоопасном предмете. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, подростка с многочисленными тяжёлыми травмами доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

К сожалению, спасти 17-летнего юношу, подорвавшегося на взрывоопасном предмете в Ворожбянской общине, не удалось. Он умер в больнице от полученных травм - констатировал Григоров.

Он добавил, что после подрыва подростка госпитализировали с многочисленными травмами. Медики оказали ему необходимую помощь, однако ранения оказались смертельными.

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