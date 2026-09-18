На Сумщині 17-річний хлопець помер після підриву на вибухівці

У Ворожбянській громаді Сумської області помер 17-річний хлопець, який підірвався на вибухонебезпечному предметі. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує УНН.

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За його словами, підлітка з численними тяжкими травмами доправили до лікарні, однак врятувати його не вдалося.

На жаль, врятувати 17-річного хлопця, який підірвався на вибухонебезпечному предметі у Ворожбянській громаді, не вдалося. Він помер у лікарні від отриманих травм - констатував Григоров.

Він додав, що після підриву підлітка госпіталізували з численними травмами. Медики надали йому необхідну допомогу, проте поранення виявилися смертельними.

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