На Сумщині 17-річний хлопець помер після підриву на вибухівці
Київ • УНН
У Ворожбянській громаді підліток підірвався на вибухонебезпечному предметі. Він помер у лікарні від тяжких отриманих травм.
У Ворожбянській громаді Сумської області помер 17-річний хлопець, який підірвався на вибухонебезпечному предметі. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує УНН.
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За його словами, підлітка з численними тяжкими травмами доправили до лікарні, однак врятувати його не вдалося.
На жаль, врятувати 17-річного хлопця, який підірвався на вибухонебезпечному предметі у Ворожбянській громаді, не вдалося. Він помер у лікарні від отриманих травм
Він додав, що після підриву підлітка госпіталізували з численними травмами. Медики надали йому необхідну допомогу, проте поранення виявилися смертельними.
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