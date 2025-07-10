В Сумах в результате стрельбы получил ранение мужчина

В Сумах произошла стрельба на улице, в результате которой получил ранение мужчина. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, сообщила полиция Сумской области, пишет УНН.

Детали

Вечером 9 июля на одной из центральных улиц города Сумы произошел резонансный инцидент со стрельбой. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители - сообщили в полиции.

Предварительно правоохранители установили, что конфликт возник между группой лиц. Во время него один из участников произвел выстрел из пистолета в оппонента, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший с огнестрельным ранением доставлен в больницу. Его состояние сейчас оценивают медики.

Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления личности и местонахождения злоумышленника, а также свидетелей и очевидцев происшествия - сообщили в полиции.

Дополнение

В Голосеевском районе Киева полиция расследует обстоятельства стрельбы, в результате которой обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы и другие службы.