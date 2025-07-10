В Сумах в результате стрельбы получил ранение мужчина
Киев • УНН
В Сумах на центральной улице произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента и разыскивает злоумышленника, скрывшегося с места происшествия.
В Сумах произошла стрельба на улице, в результате которой получил ранение мужчина. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, сообщила полиция Сумской области, пишет УНН.
Детали
Вечером 9 июля на одной из центральных улиц города Сумы произошел резонансный инцидент со стрельбой. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители
Предварительно правоохранители установили, что конфликт возник между группой лиц. Во время него один из участников произвел выстрел из пистолета в оппонента, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший с огнестрельным ранением доставлен в больницу. Его состояние сейчас оценивают медики.
Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления личности и местонахождения злоумышленника, а также свидетелей и очевидцев происшествия
Дополнение
В Голосеевском районе Киева полиция расследует обстоятельства стрельбы, в результате которой обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы и другие службы.