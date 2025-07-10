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У Сумах внаслідок стрілянини отримав поранення чоловік

Київ • УНН

 • 399 перегляди

У Сумах на центральній вулиці сталася стрілянина, внаслідок якої чоловік отримав вогнепальне поранення. Поліція встановлює обставини інциденту та розшукує зловмисника, який втік з місця події.

У Сумах внаслідок стрілянини отримав поранення чоловік

У Сумах сталася стрілянина на вулиці внаслідок якої отримав поранення чоловік. Правоохоронці встановлюють обставини події, повідомила поліція Сумської області, пише УНН.

Деталі

Увечері 9 липня на одній із центральних вулиць міста Суми стався резонансний інцидент зі стріляниною. На місце події оперативно прибули правоохоронці

- повідомили в поліції.

Попередньо правоохоронці встановили, що конфлікт виник між групою осіб. Під час нього один із учасників здійснив постріл з пістолета в опонента, після чого втік з місця події. Потерпілого з вогнепальним пораненням доставлено до лікарні. Його стан наразі оцінюють медики.

Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення особи та місцезнаходження зловмисника, а також свідків та очевидців події

 - повідомили в поліції.

Доповнення

У Голосіївському районі Києва поліція розслідує обставини стрілянини, внаслідок якої виявлено тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. На місці події працюють слідчо-оперативні групи та інші служби.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоКримінал та НП
Суми
Київ
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