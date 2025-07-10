У Сумах внаслідок стрілянини отримав поранення чоловік
Київ • УНН
У Сумах на центральній вулиці сталася стрілянина, внаслідок якої чоловік отримав вогнепальне поранення. Поліція встановлює обставини інциденту та розшукує зловмисника, який втік з місця події.
У Сумах сталася стрілянина на вулиці внаслідок якої отримав поранення чоловік. Правоохоронці встановлюють обставини події, повідомила поліція Сумської області, пише УНН.
Деталі
Увечері 9 липня на одній із центральних вулиць міста Суми стався резонансний інцидент зі стріляниною. На місце події оперативно прибули правоохоронці
Попередньо правоохоронці встановили, що конфлікт виник між групою осіб. Під час нього один із учасників здійснив постріл з пістолета в опонента, після чого втік з місця події. Потерпілого з вогнепальним пораненням доставлено до лікарні. Його стан наразі оцінюють медики.
Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення особи та місцезнаходження зловмисника, а також свідків та очевидців події
Доповнення
У Голосіївському районі Києва поліція розслідує обставини стрілянини, внаслідок якої виявлено тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. На місці події працюють слідчо-оперативні групи та інші служби.