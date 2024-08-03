В Сумах был слышен взрыв, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Ранее в Воздушных силах предупреждали о ракетной опасности для Сумской и Полтавской областей.

Впоследствии председатель Сумской МВА Алексей Дрозденко сообщил, дым, который видели сумчане, - следствие возгорания резины в одном из районов города.

"Единственный дым, который видели сумчане, - следствие возгорания резины в одном из районов города. ГСЧС работают", - сообщил председатель МВА.

На Сумщині зафіксовано 122 вибухи: двоє людей отримали поранення