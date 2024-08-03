В Сумах был слышен взрыв. Председатель Сумской МВА сообщил, что дым, который видели жители, является следствием возгорания резины в одном из районов города.
В Сумах был слышен взрыв, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Ранее в Воздушных силах предупреждали о ракетной опасности для Сумской и Полтавской областей.
Впоследствии председатель Сумской МВА Алексей Дрозденко сообщил, дым, который видели сумчане, - следствие возгорания резины в одном из районов города.
"Единственный дым, который видели сумчане, - следствие возгорания резины в одном из районов города. ГСЧС работают", - сообщил председатель МВА.
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