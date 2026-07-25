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В Сумах из-за атаки рф дронами погибли трое водителей "Новой почты" - ОВА

Киев • УНН

 • 1334 просмотра

Российский реактивный БпЛА попал в гражданский объект "Новой почты" в Сумах, унеся жизни троих водителей в возрасте 43, 53 и 48 лет. Из-за угрозы повторных атак спасатели не могли быстро ликвидировать последствия.

В Сумах из-за атаки рф дронами погибли трое водителей "Новой почты" - ОВА

В Сумах в результате атаки дронами рф погибли трое водителей "Новой почты", сообщил в субботу глава Сумской ОВА Олег Григоров в соцсетях, пишет УНН.

Удар российского реактивного БПЛА по Сумам унес жизни трех человек – водителей "Новой почты". россияне сознательно ударили по гражданскому объекту, где находились и работали люди

- сообщил Григоров.

По словам главы ОВА, на месте попадания возник масштабный пожар. Из-за угрозы повторных атак спасатели не могли полноценно работать и быстро ликвидировать последствия удара.

Как указали в ГСЧС, россияне попали в гражданскую инфраструктуру и рядом с жилым сектором. Горели машины и нежилые здания. Спасатели работали сразу на нескольких локациях. Из-за постоянных рисков повторных российских ударов им приходилось каждый раз отходить в безопасные места, а затем снова возвращаться к тушению.

"В эпицентре удара обнаружили тела двух погибших. Еще одного мужчину с крайне тяжелыми ранениями с места удара эвакуировали полицейские. По дороге в больницу он скончался. Погибшим было 43, 53 и 48 лет", - указал Григоров.

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В "Новой почте" указали, что "в ночь против 25 июля враг попал по территории автодвора сортировочного терминала Новой почты в Сумах". "В результате этой атаки погибло трое водителей наших партнеров-перевозчиков. Сотрудники терминала Новой почты не пострадали, - сообщили в "Новой почте". - К сожалению, также есть и раненые водители. Их состояние стабильное и жизни ничего не угрожает".

Подробную информацию о поврежденном грузе обещают установить в ближайшее время. "Мы компенсируем клиентам объявленную ценность отправлений, которые были уничтожены в результате атаки. Новая почта задействовала резервные логистические маршруты и сортировочные хабы, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке", - говорится в сообщении.

Юлия Шрамко

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