Число погибших в результате атаки российского БПЛА на Сумы возросло до 2 – ОВА
Киев • УНН
В Сумах скончался тяжелораненый мужчина, которого доставляли в больницу после удара российского реактивного беспилотника. Оба погибших являются гражданскими лицами.
В Сумах увеличилось количество погибших в результате удара российского ударного беспилотника, предположительно реактивного типа. От полученных тяжелых ранений скончался мужчина, которого медики доставляли в больницу. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.
Детали
До двух увеличилось количество погибших в результате удара российского реактивного БПЛА по Сумам. Тяжелораненый мужчина, которого доставляли в больницу, скончался вследствие крайне тяжелых травм
По словам главы ОВА, оба погибших являются гражданскими мужчинами. Их личности сейчас устанавливаются.
Ранее Григоров сообщал, что российский ударный БПЛА, предположительно реактивного типа, попал в объект гражданской инфраструктуры. В результате атаки были повреждены складские помещения и транспорт, также есть пострадавшие.
Глава Сумской ОВА выразил соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что российские войска продолжают атаковать город.
Россия атаковала Сумскую общину реактивным БПЛА: есть погибший и пострадавшие – ОВА24.07.26, 23:12 • 800 просмотров