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Россия атаковала Сумскую общину реактивным БПЛА: есть погибший и пострадавшие – ОВА

Киев • УНН

 • 802 просмотра

Российские войска атаковали Сумскую общину ударным беспилотником реактивного типа. В результате удара погиб один человек, есть пострадавшие, повреждены склады и транспорт.

Россия атаковала Сумскую общину реактивным БПЛА: есть погибший и пострадавшие – ОВА

Российские войска атаковали Сумскую общину ударным беспилотником, предположительно реактивного типа. В результате удара погиб один человек, также есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.

Детали

По его словам, беспилотник попал в объект гражданской инфраструктуры.

Есть попадание. К большому сожалению, подтверждена гибель одного человека. Его личность сейчас устанавливают. Также есть пострадавшие. Медики оказывают необходимую помощь

– сообщил Григоров.

Повреждены склады и транспорт

По предварительным данным, российский ударный БпЛА реактивного типа поразил объект гражданской инфраструктуры. В результате атаки повреждены складские помещения и транспорт.

Глава Сумской ОВА подчеркнул, что атака продолжается, и призвал жителей оставаться в укрытиях или других безопасных местах до отбоя воздушной тревоги. Он также предостерег от приближения к местам попаданий из-за угрозы повторных ударов.

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Степан Гафтко

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