В результате удара рф по полигону в Киевской области погиб сотрудник польской оборонной компании - СМИ
Киев • УНН
Во время ракетного обстрела Киевской области погиб сотрудник польской оборонной компании, который не был гражданином Польши. В результате удара по выставке вооружения погибли 10 человек, еще около 100 ранено.
Сотрудник польской оборонной компании погиб в результате российского ракетного обстрела Киевской области. Об этом сообщает Defence24, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, российский удар произошел во время мероприятия "Defense Demo Day & Defense Expo", организованного в Киевской области украинской ассоциацией производителей беспилотных систем "АРМАДА". Мероприятие было посвящено презентации современных технологий для украинского оборонного сектора и собрало представителей оборонной промышленности, вооруженных сил и технологических компаний.
Издание отмечает, что во время мероприятия погиб работник польской компании.
"Погибший был работником польской компании, работающей в оборонной отрасли. Мужчина не был гражданином Польши", - пишет издание.
Дополнение
Под Киевом, сегодня, 24 июля, проходила выставка вооружений. Информация о ней анонсировалась в сети. Мероприятие собрало большое количество людей. Россия нанесла баллистический удар во время проведения выставки. На данный момент известно о 10 погибших, еще около 100 человек получили ранения различной степени тяжести.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что после сегодняшней ракетной атаки врага по полигону, где проходило массовое мероприятие, начато два уголовных производства. В рамках одного из них будет проведена проверка надлежащей организации мероприятия.
Завтра, 25 июля, Киевщина склонит головы в скорби по людям, чьи жизни забрала очередная российская атака.