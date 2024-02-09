В столичном метро на рельсы упал человек: ряд станций закрыты на вход

В Киеве на станции метро "Театральная" пассажир попал на пути. Станции "Университет", "Театральная", "Крещатик" временно закрыты на вход. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, пишет УНН.

Станции "Университет", "Театральная", "Крещатик" временно закрыты на вход. На станции "Театральная" пассажир попал на рельсы - говорится в сообщении КГГА.

На место происшествия направляются соответствующие службы.

Движение поездов по "красной" линии метро осуществляется между станциями "Академгородок" - "Вокзальная" и между станциями "Арсенальная" - "Лесная".

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