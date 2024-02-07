До конца лета: Кличко рассказал, когда планируют возобновить движение по "синей ветке" столичного метро

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что до конца лета планируется возобновить движение по синей ветке метрополитена от станции "Теремки" до "Демеевская", которая сейчас закрыта из-за проблем с тоннелем. Об этом Кличко заявил в эфире канала Киев 24, передает УНН.

Детали

"Предварительно, мы можем сейчас сказать, что наши специалисты говорят, что до конца лета мы должны уже восстановить движение метрополитена (на синей ветке - ред.)", - сказал Кличко.

Он отметил, что после экспертизы проектно-сметной документации будет окончательно определена стоимость и сроки выполнения работ.

Напомним

В Киеве с 9 декабря для срочного проведения ремонта перегонного тоннеля закрыли движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки". Ориентировочный срок ремонта - 6 месяцев.

13 декабря между станциями метро "Теремки" и "Демеевская" на "синей ветке" заработало "челночное движение" поездов, которые будут курсировать с интервалом 13 мин и 17 мин, в зависимости от направления движения.