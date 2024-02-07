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До кінця літа: Кличко розповів, коли планують відновити рух "синьою гілкою" столичного метро

До кінця літа: Кличко розповів, коли планують відновити рух "синьою гілкою" столичного метро

Київ • УНН

 • 107367 перегляди

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що рух метро на синій гілці між станціями "Теремки" та "Деміївська" у Києві, яка наразі закрита на ремонт тунелю, планується відновити до кінця літа.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що до кінця літа планується відновити рух синьою гілкою метрополітену від станції "Теремки" до "Деміївська", яка наразі закрита через проблеми з тунелем. Про це Кличко заявив в ефірі каналу Київ 24, передає УНН.

Деталі

"Попередньо, ми можемо зараз сказати, що наші фахівці кажуть, що до кінця літа ми повинні вже відновити рух метрополітену (на синій гілці - ред.)", - сказав Кличко.

Він зазначив, що після експертизи проектно-кошторисної документації буде остаточно визначено вартість і терміни виконання робіт.

Нагадаємо

У Києві з 9 грудня для термінового проведення ремонту перегінного тунелю закрили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки". Орієнтовний термін ремонту - 6 місяців.

13 грудня між станціями метро "Теремки"та "Деміївська" на "синій гілці" запрацював "човниковий рух" поїздів, які курсуватимуть з інтервалом 13 хв та 17 хв, в залежності від напрямку руху. 

Павло Башинський

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