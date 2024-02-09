У столичному метро на колію впала людина: низка станцій зачинені на вхід
Київ • УНН
Станції метро "Університет", "Театральна" та "Хрещатик" у Києві були тимчасово закриті після того, як на станції "Театральна" пасажир впав на рейки.
У Києві на станції метро "Театральна" пасажир потрапив на колії. Станції "Університет", "Театральна", "Хрещатик" тимчасово зачинені на вхід. Про це повідомляє пресслужба КМДА, пише УНН.
Станції "Університет", "Театральна", "Хрещатик" тимчасово зачинені на вхід. На станції "Театральна" пасажир потрапив на колії
На місце події прямують відповідні служби.
Рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Вокзальна" та між станціями "Арсенальна" – "Лісова".
До кінця літа: Кличко розповів, коли планують відновити рух "синьою гілкою" столичного метро07.02.24, 20:06 • 107367 переглядiв