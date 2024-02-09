У столичному метро на колію впала людина: низка станцій зачинені на вхід

У Києві на станції метро "Театральна" пасажир потрапив на колії. Станції "Університет", "Театральна", "Хрещатик" тимчасово зачинені на вхід. Про це повідомляє пресслужба КМДА, пише УНН.

Станції "Університет", "Театральна", "Хрещатик" тимчасово зачинені на вхід. На станції "Театральна" пасажир потрапив на колії - йдеться у повідомленні КМДА.

На місце події прямують відповідні служби.

Рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Вокзальна" та між станціями "Арсенальна" – "Лісова".

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