В столичной Оболони загорелась квартира в многоэтажке
Киев • УНН
В Киеве на Оболони горит квартира в многоэтажке на проспекте Ивасюка, 27. Спасатели уже работают на месте, информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.
В сети появилось видео пожара в одной из квартир дома в Оболонском районе Киева. Информация о пострадавших и причинах возгорания сейчас уточняется, но на месте уже работают спасатели. Об этом УНН сообщили в ГСЧС.
Детали
В соцсетях появилось видео, на котором видно, как горит квартира на одном из этажей многоэтажки на Оболони. Предварительно, возгорание произошло в квартире в жилом доме на проспекте Ивасюка, 27. Как сообщают пользователи соцсетей, горела квартира на 11 этаже. Есть ли пострадавшие и причины возгорания пока неизвестны.
Прибыли на место спасатели, по информации еще уточняем, но наши уже работают
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