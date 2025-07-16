В столичной Оболони загорелась квартира в многоэтажке

В сети появилось видео пожара в одной из квартир дома в Оболонском районе Киева. Информация о пострадавших и причинах возгорания сейчас уточняется, но на месте уже работают спасатели. Об этом УНН сообщили в ГСЧС.

Детали

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как горит квартира на одном из этажей многоэтажки на Оболони. Предварительно, возгорание произошло в квартире в жилом доме на проспекте Ивасюка, 27. Как сообщают пользователи соцсетей, горела квартира на 11 этаже. Есть ли пострадавшие и причины возгорания пока неизвестны.

Прибыли на место спасатели, по информации еще уточняем, но наши уже работают - сообщили в ГСЧС.

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