Столичное метро возобновило нормальную работу после пожара возле путей

В Киеве возобновили работу метро в обычном режиме после того, как движение поездов нарушил природный пожар вблизи путей «красной» ветки, пишет УНН со ссылкой на сообщение КГГА.

Движение поездов на «красной» линии метро возобновлено в обычном режиме. Станции «Лесная» и «Черниговская» работают на вход и выход - сообщили в КГГА в соцсетях.



Напомним

В Киеве временно было изменено движение поездов на «красной» линии метро. Станции «Лесная» и «Черниговская» были закрыты на вход из-за возгорания травы возле путей.