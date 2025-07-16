Столичное метро возобновило нормальную работу после пожара возле путей
Киев • УНН
Движение поездов на «красной» линии метро Киева возобновлено в обычном режиме. Станции «Лесная» и «Черниговская» снова работают на вход и выход после временного закрытия из-за возгорания травы.
В Киеве возобновили работу метро в обычном режиме после того, как движение поездов нарушил природный пожар вблизи путей «красной» ветки, пишет УНН со ссылкой на сообщение КГГА.
Движение поездов на «красной» линии метро возобновлено в обычном режиме. Станции «Лесная» и «Черниговская» работают на вход и выход
Напомним
В Киеве временно было изменено движение поездов на «красной» линии метро. Станции «Лесная» и «Черниговская» были закрыты на вход из-за возгорания травы возле путей.