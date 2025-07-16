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Столичное метро возобновило нормальную работу после пожара возле путей

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Движение поездов на «красной» линии метро Киева возобновлено в обычном режиме. Станции «Лесная» и «Черниговская» снова работают на вход и выход после временного закрытия из-за возгорания травы.

Столичное метро возобновило нормальную работу после пожара возле путей

В Киеве возобновили работу метро в обычном режиме после того, как движение поездов нарушил природный пожар вблизи путей «красной» ветки, пишет УНН со ссылкой на сообщение КГГА.

Движение поездов на «красной» линии метро возобновлено в обычном режиме. Станции «Лесная» и «Черниговская» работают на вход и выход

- сообщили в КГГА в соцсетях.

Напомним

В Киеве временно было изменено движение поездов на «красной» линии метро. Станции «Лесная» и «Черниговская» были закрыты на вход из-за возгорания травы возле путей.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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