Столичне метро відновило нормальну роботу після пожежі біля колій

У Києві відновили роботу метро у звичайному режимі після того, як рух поїздів порушила природна пожежа поблизу колій "червоної" гілки, пише УНН з посиланням на повідомлення КМДА.

Рух поїздів на "червоній" лінії метро відновлений у звичайному режимі. Станції "Лісова" та "Чернігівська" працюють на вхід і вихід - повідомили у КМДА у соцмережах.



Нагадаємо

У Києві тимчасово було змінено рух поїздів на "червоній" лінії метро. Станції "Лісова" та "Чернігівська" були зачинені на вхід через займання трави біля колій.