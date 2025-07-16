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На "червоній" гілці метро Києва змінюють рух через природну пожежу: яких станцій торкнеться

Київ • УНН

 • 488 перегляди

У Києві тимчасово змінено рух поїздів на "червоній" лінії метро. Станції "Лісова" та "Чернігівська" зачинені на вхід через займання трави біля колій.

На "червоній" гілці метро Києва змінюють рух через природну пожежу: яких станцій торкнеться

У Києві станції метро "Лісова" та "Чернігівська" тимчасово зачинили на вхід через займання трави поблизу, повідомили у КМДА у середу, пише УНН.

"Червона" лінія метро: поїзди курсують від станції "Академмістечко" до станції "Дарниця". Станції "Лісова" та "Чернігівська" тимчасово зачинені на вхід

- повідомили у КМДА у соцмережах.

Зміни в роботі підземки, як вказано, "пов'язані із займанням трави біля огорожі наземної ділянки колій метрополітену".

На місці вже працюють пожежники та інші фахівці, зазначили у КМДА.

В Україні за добу сталося 265 природних пожеж, на Херсонщині через атаку рф горіло пшеничне поле16.07.25, 11:56 • 2520 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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