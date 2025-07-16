На "червоній" гілці метро Києва змінюють рух через природну пожежу: яких станцій торкнеться

У Києві станції метро "Лісова" та "Чернігівська" тимчасово зачинили на вхід через займання трави поблизу, повідомили у КМДА у середу, пише УНН.

"Червона" лінія метро: поїзди курсують від станції "Академмістечко" до станції "Дарниця". Станції "Лісова" та "Чернігівська" тимчасово зачинені на вхід - повідомили у КМДА у соцмережах.

Зміни в роботі підземки, як вказано, "пов'язані із займанням трави біля огорожі наземної ділянки колій метрополітену".

На місці вже працюють пожежники та інші фахівці, зазначили у КМДА.

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