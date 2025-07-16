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На "красной" ветке метро Киева меняют движение из-за природного пожара: каких станций коснется

Киев • УНН

 • 466 просмотра

В Киеве временно изменено движение поездов на «красной» линии метро. Станции «Лесная» и «Черниговская» закрыты на вход из-за возгорания травы возле путей.

На "красной" ветке метро Киева меняют движение из-за природного пожара: каких станций коснется

В Киеве станции метро "Лесная" и "Черниговская" временно закрыли на вход из-за возгорания травы поблизости, сообщили в КГГА в среду, пишет УНН.

"Красная" линия метро: поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Дарница". Станции "Лесная" и "Черниговская" временно закрыты на вход

- сообщили в КГГА в соцсетях.

Изменения в работе подземки, как указано, "связаны с возгоранием травы возле ограждения наземного участка путей метрополитена".

На месте уже работают пожарные и другие специалисты, отметили в КГГА.

В Украине за сутки произошло 265 природных пожаров, в Херсонской области из-за атаки рф горело пшеничное поле16.07.25, 11:56 • 2516 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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