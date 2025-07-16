На "красной" ветке метро Киева меняют движение из-за природного пожара: каких станций коснется
Киев • УНН
В Киеве временно изменено движение поездов на «красной» линии метро. Станции «Лесная» и «Черниговская» закрыты на вход из-за возгорания травы возле путей.
В Киеве станции метро "Лесная" и "Черниговская" временно закрыли на вход из-за возгорания травы поблизости, сообщили в КГГА в среду, пишет УНН.
"Красная" линия метро: поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Дарница". Станции "Лесная" и "Черниговская" временно закрыты на вход
Изменения в работе подземки, как указано, "связаны с возгоранием травы возле ограждения наземного участка путей метрополитена".
На месте уже работают пожарные и другие специалисты, отметили в КГГА.
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