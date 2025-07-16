На столичній Оболоні спалахнула квартира в багатоповерхівці
Київ • УНН
У Києві на Оболоні горить квартира в багатоповерхівці на проспекті Івасюка, 27. Рятувальники вже працюють на місці, інформація про постраждалих та причини займання уточнюється.
У мережі з’явилося відео пожежі в одній із квартир будинку в Оболонському районі Києва. Інформація про постраждалих і причини займання наразі уточнюється, але на місці вже працюють рятувальники. Про це УНН повідомили у ДСНС.
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У соцмережах з'явилось відео, на якому видно, як палає квартира на одному із поверхів багатоповерхівки на Оболоні. Попередньо, займання сталося у квартирі у житловому на проспекті Івасюка, 27. Як повідомляють коистувачі соцмереж, палала квартира на 11 поверсі. Чи є постраждалі та причини займання наразі невідомі.
Прибули на місце рятувальники, по інформації ще уточнюємо, але наші вже працюють
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