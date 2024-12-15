В Средиземном море обнаружено 7 российских кораблей с "Калибрами"
Киев • УНН
В Средиземном море находятся 7 вражеских судов, из которых 4 имеют крылатые ракеты "Калибр" с залпом до 41 ракеты. В Черном и Азовском морях кораблей оккупантов нет.
В Средиземном море находятся 7 вражеских судов, из которых 4 оснащены крылатыми ракетами "Калибр" с общим залпом до 41 ракеты. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Впрочем, в Черном и Азовском морях не зафиксировано присутствия оккупантских кораблей.
За минувшие сутки через Керченский пролив прошли 4 судна в интересах России. В направлении Черного моря судов не зафиксировано, зато в Азовское море прошли 4 судна, из которых два прибыли из пролива Босфор.
Террористическая страна продолжает нарушать международные правила безопасности на море, в частности, Конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года, выключая системы автоматической идентификации. Это создает риски для мореплавания и свидетельствует о систематическом игнорировании международных норм.
В Средиземном море обнаружено 7 кораблей рф с "Калибрами"14 дек. 2024, 04:47 • 20789 просмотров