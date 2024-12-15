В Средиземном море обнаружено 7 российских кораблей с "Калибрами"

ukenru
Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
 • 86400 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 136911 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Эксклюзив
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
 • 194888 просмотра

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Эксклюзив
Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства
 • 159295 просмотра

Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства

Эксклюзив
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
 • 170542 просмотра

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

Эксклюзив
Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
 • 140414 просмотра

Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

Эксклюзив
На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции
 • 139227 просмотра

На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

Эксклюзив
Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины
 • 137401 просмотра

Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины

Эксклюзив
Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта
 • 136058 просмотра

Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта

Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
 • 204070 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты на ВОТ Донетчины открывают центры популяризации русского языка - ЦНС

Оккупанты на ВОТ Донетчины открывают центры популяризации русского языка - ЦНС

 • 24341 просмотра
Ситуация на фронте: враг продвинулся в Курахово, возле Двуречной и Лозовой

Ситуация на фронте: враг продвинулся в Курахово, возле Двуречной и Лозовой

 • 14545 просмотра
В Киевской области замечен БпЛА: силы ПВО работают

В Киевской области замечен БпЛА: силы ПВО работают

 • 14428 просмотра
Банки ОАЭ массово блокируют и задерживают платежи российским компаниям из-за санкций

Банки ОАЭ массово блокируют и задерживают платежи российским компаниям из-за санкций

 • 21105 просмотра
США готовят санкции против сербской нефтегазовой компании из-за связей с рф

США готовят санкции против сербской нефтегазовой компании из-за связей с рф

 • 20333 просмотра
публикации
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 105011 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

 • 111389 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 130863 просмотра
20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

 • 129498 просмотра
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
Эксклюзив

 • 194889 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

 • 87012 просмотра
Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

 • 97573 просмотра
Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

 • 101542 просмотра
Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

 • 100480 просмотра
"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

 • 100332 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

В Средиземном море обнаружено 7 российских кораблей с "Калибрами"

В Средиземном море обнаружено 7 российских кораблей с "Калибрами"

Киев  •  УНН

 • 4555 просмотра

Read in English

В Средиземном море находятся 7 вражеских судов, из которых 4 имеют крылатые ракеты "Калибр" с залпом до 41 ракеты. В Черном и Азовском морях кораблей оккупантов нет.

В Средиземном море находятся 7 вражеских судов, из которых 4 оснащены крылатыми ракетами "Калибр" с общим залпом до 41 ракеты. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Впрочем, в Черном и Азовском морях не зафиксировано присутствия оккупантских кораблей.

За минувшие сутки через Керченский пролив прошли 4 судна в интересах России. В направлении Черного моря судов не зафиксировано, зато в Азовское море прошли 4 судна, из которых два прибыли из пролива Босфор. 

Террористическая страна продолжает нарушать международные правила безопасности на море, в частности, Конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года, выключая системы автоматической идентификации. Это создает риски для мореплавания и свидетельствует о систематическом игнорировании международных норм. 

В Средиземном море обнаружено 7 кораблей рф с "Калибрами"14 дек. 2024, 04:47 • 20789 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаНовости Мира
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
sredizemnoe-moreСредиземное море
azovskoe-moreАзовское море
chyornoe-moreЧерное море
bosforБосфор