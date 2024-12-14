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В Средиземном море обнаружено 7 кораблей рф с "Калибрами"

В Средиземном море обнаружено 7 кораблей рф с "Калибрами"

Киев  •  УНН

 • 244 просмотра

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В Средиземном море находится 7 вражеских кораблей, 4 из которых имеют крылатые ракеты "Калибр". Суммарный потенциальный залп составляет до 41 ракеты, в Черном и Азовском морях вражеских кораблей нет.

В Средиземном море находится 7 вражеских судов, 4 из которых оборудованы крылатыми ракетами "Калибр" с суммарным потенциальным залпом до 41 ракеты.  Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Зато в Черном и Азовском морях пока отсутствуют вражеские военные корабли.

В течение последних суток в интересах террористической страны Керченским проливом в Азовское море прошло 7 судов, из которых 3 прибыли из Босфора. В направлении Черного моря судов не зафиксировано. 

рф продолжает нарушать нормы Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года, выключая системы автоматической идентификации судов, что создает угрозу безопасности мореплавания.

В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют12 дек. 2024, 05:02 • 20608 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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