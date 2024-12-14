В Средиземном море находится 7 вражеских судов, 4 из которых оборудованы крылатыми ракетами "Калибр" с суммарным потенциальным залпом до 41 ракеты. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Зато в Черном и Азовском морях пока отсутствуют вражеские военные корабли.

В течение последних суток в интересах террористической страны Керченским проливом в Азовское море прошло 7 судов, из которых 3 прибыли из Босфора. В направлении Черного моря судов не зафиксировано.

рф продолжает нарушать нормы Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года, выключая системы автоматической идентификации судов, что создает угрозу безопасности мореплавания.

В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют