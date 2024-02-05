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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 11:13  •  77159 просмотра

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В случае выявления конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи из-за ее работы в банках, которые были признаны неплатежеспособными.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции должно проверить, есть ли у заместителя директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Натальи Рудухи конфликт интересов из-за ее работы в банках, которые были признаны неплатежеспособными и начата процедура их ликвидации. В случае выявления конфликта интересов, решения, которые принимала Рудуха должны быть отменены. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказала председатель общественного совета при НАПК Екатерина Бутко.

УНН сообщал, что заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Наталья Рудуха ранее работала в нескольких банках, которые были признаны неплатежеспособными и начата процедура их ликвидации.

"НАПК действительно должно проверять наличие конфликта интересов. Единственное - учитывая количество субъектов у нас на государственных должностях и все остальное - маловероятно, что все без исключения факты конфликта интересов НАПК может найти самостоятельно. Поэтому лучше, чтобы это было обращение граждан, или даже журналистов, или вообще любого лица в НАПК", - отметила Бутко.

По ее словам, в случае такого обращения НАПК рассмотрит ситуацию и предоставит в том числе объяснения -  действительно ли есть конфликт интересов. В случае его выявления они будут принимать меры по его предупреждению: составление протокола о конфликте интересов у Рудухи и др. "Поэтому здесь однозначно если есть видение и вероятность что есть конфликт интересов - надо писать обращение в НАПК и указывать им на этот факт", - добавила Бутко.

Она напомнила, что протокол НАПК рассматривает и утверждает суд. После этого лицо, в отношении которого протокол утвержден судом, должно быть освобождено и на него налагается штраф. 

"И в случае, если какое-то решение это лицо (Рудуха - ред.), находясь в конфликте интересов, заключало, это является поводом для пересмотра таких решений", - отметила Бутко.

При этом, комментируя биографию Рудухи Бутко уточнила, что все указывает на наличие у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ конфликта интересов.

Редакция УНН обратилась в НАПК с официальным запросом о наличии у Рудухи конфликта интересов.

Согласно пункту 3 статьи 11 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" Рудуха не может занимать должность в исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"Членами исполнительной дирекции Фонда могут быть граждане Украины, которые постоянно проживают в Украине, имеют полное высшее образование в области экономики, финансов или права, стаж работы по специальности не менее пяти лет, безупречную деловую репутацию, не имеют непогашенных судимостей за совершение корыстных уголовных преступлений и работают в Фонде на постоянной основе. Член исполнительной дирекции Фонда не может быть руководителем, участником или связанным лицом банка или любого другого юридического лица, с которым Фонд или банк, который выводится Фондом с рынка, имеет договорные отношения", - говорится в законе.

В то же время согласно статье 52 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" связанными с банком лицами являются в том числе руководители банка, руководитель подразделения внутреннего аудита, главный риск-менеджер, главный комплаенс-менеджер, руководители и члены комитетов совета банка и правления банка, а также любое лицо, через которое проводится операция в интересах лиц, указанных в этой части.

Таким образом у Рудухи есть конфликт интересов. Поэтому возникает вопрос, как бывший банкир Рудуха, которая работала в банках, которые ликвидируются получила руководящую должность в ФГВФЛ и куда смотрят руководство Фонда и антикоррупционные органы?

Редакция УНН обратилась с запросами об официальном комментарии относительно изложенного выше в Национальный банк Украины, ФГВФЛ, а также в профильный комитет Верховной Рады.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
verkhovnaya-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина
У разі виявлення конфлікту інтересів у замдиректора-розпорядника ФГВФО Рудухи, її рішення скасують – громадська рада при НАЗК
If a conflict of interest is detected in Deputy Managing Director of the DGF Rudukha, her decision will be canceled - Public Council at the NACP
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