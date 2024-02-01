Як колишній банкір Рудуха обходить закон, приховуючи конфлікт інтересів

Заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Наталія Рудуха раніше працювала у кількох банках, які були визнані неплатоспроможними та розпочата процедура їхньої ліквідації. Однак це не завадило їй попри пряму законодавчу заборону отримати керівну посаду в державному органі, який займається ліквідацією банків, передає УНН.

Із відкритих джерел відомо, що Рудуха працювала головною економісткою відділу операційного обліку банку "Надра", який був ліквідований через кілька років після її звільнення.

Окрім того, Рудуха працювала з грудня 2007-го до червня 2012 року головною бухгалтеркою, заступницею голови правління "Астра Банку", який був визнаний судом неплатоспроможним.

У березні-вересні 2015 року вона була заступницею голови правління банку "Контракт". Як і інші, цей банк теж був визнаний неплатоспроможним у жовтні 2015 року й розпочався процес його ліквідації.

На сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зазначається, що напередодні запровадження у ПАТ Банк "Контракт" тимчасової адміністрації його керівництво, куди входила й Наталія Рудуха, здійснювало розпродаж майна банка без фактичного надходження коштів на рахунки та перерахування коштів юридичних осіб на рахунки фізичних. Це значно збільшило суму відшкодування за рахунок Фонду гарантування.

Проте навіть такі діяння у банківській системі не завадили Наталії Рудусі розпочати карʼєру у Фонді гарантування вкладів фізосіб уже в жовтні 2015 року на посаді провідної бухгалтерки відділу супроводження виведення неплатоспроможних банків з ринку. Тобто відразу після того, як розпочалась ліквідація "Контракту".

Рудуха швидко піднялася вгору карʼєрними сходами: з січня 2016 року отримала посаду провідної бухгалтерки управління з питань врегулювання неплатоспроможних банків, з березня 2016-го – начальниці відділу бухгалтерського обліку неплатоспроможних банків.

А вже в червні 2016 року Рудуха була призначена заступницею директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Варто зазначити, що згідно з пунктом 3 статті 11 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Рудуха не може займати посаду у виконавчій дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

"Членами виконавчої дирекції Фонду можуть бути громадяни України, які постійно проживають в Україні, мають повну вищу освіту в галузі економіки, фінансів чи права, стаж роботи за фахом не менше ніж п’ять років, бездоганну ділову репутацію, не мають непогашених судимостей за вчинення корисливих кримінальних правопорушень та працюють у Фонді на постійній основі. Член виконавчої дирекції Фонду не може бути керівником, учасником або пов’язаною особою банку чи будь-якої іншої юридичної особи, з якою Фонд або банк, що виводиться Фондом з ринку, має договірні відносини", - ідеться в законі.

Водночас, згідно зі статтею 52 Закону України "Про банки та банківську діяльність" пов’язаними з банком особами є в тому числі керівники банку, керівник підрозділу внутрішнього аудиту, головний ризик-менеджер, головний комплаєнс-менеджер, керівники та члени комітетів ради банку та правління банку, а також будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у цій частині.

Таким чином у Рудухи є конфлікт інтересів. Тому постає питання, як колишній банкір Рудуха, яка працювала у банках, що ліквідовуються отримала керівну посаду в ФГВФО і куди дивляться керівництво Фонду та антикорупційні органи?

Редакція УНН звернулася із запитами про офіційний коментар щодо викладеного вище у Національний банк України, ФГВФО, а також до профільного комітету Верховної ради.