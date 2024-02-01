Как бывший банкир Рудуха обходит закон, скрывая конфликт интересов

Заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Наталья Рудуха ранее работала в нескольких банках, которые были признаны неплатежеспособными и начата процедура их ликвидации. Однако это не помешало ей, несмотря на прямой законодательный запрет, получить руководящую должность в государственном органе, который занимается ликвидацией банков, передает УНН.

Из открытых источников известно, что Рудуха работала главным экономистом отдела операционного учета банка "Надра", который был ликвидирован через несколько лет после ее увольнения.

Кроме того, Рудуха работала с декабря 2007-го по июнь 2012 года главным бухгалтером, заместителем главы правления "Астра Банка", который был признан судом неплатежеспособным.

В марте-сентябре 2015 года она была заместителем главы правления банка "Контракт". Как и другие, этот банк тоже был признан неплатежеспособным в октябре 2015 года и начался процесс его ликвидации.

На сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц отмечается, что накануне введения в ПАО Банк "Контракт" временной администрации его руководство, куда входила и Наталья Рудуха, осуществляло распродажу имущества банка без фактического поступления средств на счета и перечисления средств юридических лиц на счета физических. Это значительно увеличило сумму возмещения за счет Фонда гарантирования.

Однако даже такие деяния в банковской системе не помешали Наталье Рудухе начать карьеру в Фонде гарантирования вкладов физлиц уже в октябре 2015 года на должности ведущего бухгалтера отдела сопровождения вывода неплатежеспособных банков с рынка. То есть сразу после того, как началась ликвидация "Контракта".

Рудуха быстро поднялась вверх по карьерной лестнице: с января 2016 года получила должность ведущего бухгалтера управления по вопросам урегулирования неплатежеспособных банков, с марта 2016-го - начальницы отдела бухгалтерского учета неплатежеспособных банков.

А уже в июне 2016 года Рудуха была назначена заместителем директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Стоит отметить, что согласно пункту 3 статьи 11 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" Рудуха не может занимать должность в исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"Членами исполнительной дирекции Фонда могут быть граждане Украины, которые постоянно проживают в Украине, имеют полное высшее образование в области экономики, финансов или права, стаж работы по специальности не менее пяти лет, безупречную деловую репутацию, не имеют непогашенных судимостей за совершение корыстных уголовных преступлений и работают в Фонде на постоянной основе. Член исполнительной дирекции Фонда не может быть руководителем, участником или связанным лицом банка или любого другого юридического лица, с которым Фонд или банк, который выводится Фондом с рынка, имеет договорные отношения", - говорится в законе.

В то же время, согласно статье 52 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" связанными с банком лицами являются в том числе руководители банка, руководитель подразделения внутреннего аудита, главный риск-менеджер, главный комплаенс-менеджер, руководители и члены комитетов совета банка и правления банка, а также любое лицо, через которое проводится операция в интересах лиц, указанных в этой части.

Таким образом у Рудухи есть конфликт интересов. Поэтому возникает вопрос, как бывший банкир Рудуха, которая работала в банках, которые ликвидируются получила руководящую должность в ФГВФЛ и куда смотрят руководство Фонда и антикоррупционные органы?

Редакция УНН обратилась с запросами об официальном комментарии относительно изложенного выше в Национальный банк Украины, ФГВФЛ, а также в профильный комитет Верховной Рады.