У разі виявлення конфлікту інтересів у замдиректора-розпорядника ФГВФО Рудухи, її рішення скасують – громадська рада при НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції повинне перевірити, чи є у заступниці директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Наталії Рудухи конфлікт інтересів через її роботу у банках, які були визнані неплатоспроможними й розпочата процедура їхньої ліквідації. У разі виявлення конфлікту інтересів, рішення, які приймала Рудуха повинні бути скасовані. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловила голова громадської ради при НАЗК Катерина Бутко.

УНН повідомляв, що заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Наталія Рудуха раніше працювала у кількох банках, які були визнані неплатоспроможними та розпочата процедура їхньої ліквідації.

"НАЗК дійсно має і мусить перевіряти наявність конфлікту інтересів. Єдине – враховуючи кількість суб’єктів у нас на державних посадах і все інше – малоймовірно, що усі без виключення факти конфлікту інтересів НАЗК може знайти самостійно. Тому краще, аби це було звернення громадян, чи навіть журналістів, чи взагалі будь-якої особи до НАЗК", - зазначила Бутко.

За її словами, у разі такого звернення НАЗК розгляне ситуацію й надасть в тому числі пояснення - чи дійсно є конфлікт інтересів. У разі його виявлення вони будуть вживати заходи щодо його попередження: складання протоколу щодо конфлікту інтересів у Рудухи та ін. "Тому тут однозначно якщо є бачення і вірогідність що є конфлікт інтересів – треба писати звернення в НАЗК і вказувати їм на цей факт", - додала Бутко.

Вона нагадала, що протокол НАЗК розглядає й затверджує суд. Після цього особа, щодо якої протокол затверджений судом, має бути звільнена і на неї накладається штраф.

"І в разі, якщо якесь рішення ця особа (Рудуха – ред.), перебуваючи у конфлікті інтересів, укладала, це є приводом для перегляду таких рішень", - зазначила Бутко.

При цьому, коментуючи біографію Рудухи Бутко уточнила, що все вказує на наявність у заступниці директора-розпорядника ФГВФО конфлікту інтересів.

Редакція УНН звернулася до НАЗК із офіційним запитом щодо наявності у Рудухи конфлікту інтересів.

Згідно з пунктом 3 статті 11 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Рудуха не може обіймати посаду у виконавчій дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

"Членами виконавчої дирекції Фонду можуть бути громадяни України, які постійно проживають в Україні, мають повну вищу освіту в галузі економіки, фінансів чи права, стаж роботи за фахом не менше ніж п’ять років, бездоганну ділову репутацію, не мають непогашених судимостей за вчинення корисливих кримінальних правопорушень та працюють у Фонді на постійній основі. Член виконавчої дирекції Фонду не може бути керівником, учасником або пов’язаною особою банку чи будь-якої іншої юридичної особи, з якою Фонд або банк, що виводиться Фондом з ринку, має договірні відносини", - ідеться в законі.

Водночас згідно зі статтею 52 Закону України "Про банки та банківську діяльність" пов’язаними з банком особами є в тому числі керівники банку, керівник підрозділу внутрішнього аудиту, головний ризик-менеджер, головний комплаєнс-менеджер, керівники та члени комітетів ради банку та правління банку, а також будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у цій частині.

Таким чином у Рудухи є конфлікт інтересів. Тому постає питання, як колишній банкір Рудуха, яка працювала у банках, що ліквідовуються отримала керівну посаду в ФГВФО і куди дивляться керівництво Фонду та антикорупційні органи?

Редакція УНН звернулася із запитами про офіційний коментар щодо викладеного вище у Національний банк України, ФГВФО, а також до профільного комітету Верховної ради.