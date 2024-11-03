В случае победы Трампа Европа готовится к возможному разрыву трансатлантических отношений - WP

Европа готовится к возможному разрыву трансатлантических отношений в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах в США. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на 15 источников среди политиков, дипломатов и аналитиков из пяти европейских стран, пишет УНН.

Детали

Пережив одно президентство Трампа, европейские политики говорят, что они лучше подготовлены ко второму. Они разрабатывают различные планы на случай непредвиденных ситуаций в сфере безопасности и торговли.

Однако в некотором смысле они признают, что Европа сейчас менее приспособлена к тому, чтобы иметь дело с Трампом, чем это было раньше.

Издание отметило, что интервью с собеседниками свидетельствуют о том, что независимо от того, кто победит, регион ожидает будущая проверка реальности своей зависимости от Соединенных Штатов.

Британский "мегаопрос" склоняется к победе Харрис на выборах президента США - СМИ

Кандидат от демократов Камала Харрис объявила альянс НАТО "железным". Но некоторые высокопоставленные европейские чиновники и дипломаты считают, что на посту президента она скорее пойдет по следам президента Барака Обамы, чем президента Джо Байдена, и переключит внимание США на Восточную Азию.

Независимо от того, кто победит на выборах в США, внимание США в будущем будет все больше сосредотачиваться на Индо-Тихоокеанском регионе. Европейцам придется делать еще больше для своей безопасности