Британский "мегаопрос" склоняется к победе Харрис на выборах президента США - СМИ
Киев • УНН
Британская компания Focaldata провела масштабный опрос MRP с участием 31 000 американских избирателей. Результаты показывают вероятную победу Камалы Харрис над Дональдом Трампом в ключевых штатах.
Focaldata, британская компания, опросила более 31 000 избирателей по всем Соединенным Штатам за последний месяц для инновационного типа опроса под названием "MRP". Результаты были предоставлены эксклюзивно POLITICO и, в соответствии с ними, победу на выборах президента США вероятно получит Камала Харрис, передает УНН.
Объединив результаты MRP с масштабным онлайн-опросом колеблющихся штатов, Focaldata оценивает, что Харрис, скорее всего, возьмет Мичиган с преимуществом почти в 5 пунктов, Неваду с преимуществом около 2 пунктов над Трампом и с небольшим преимуществом в Пенсильвании и Висконсине.
Исследование Focaldata предполагает, что Трамп едва обогнал Харрис в Джорджии и Северной Каролине. Данные опросов и моделирование MRP разделились по Аризоне.
Преимущество Харрис частично обусловлено ее сильной привлекательностью для пожилых белых женщин, исторически правых групп. Трамп добился успехов среди молодых чернокожих и испаноязычных мужчин.
Контекст
MRP — что означает "многоуровневая регрессия и постстратификация" — это статистическая модель, которую используют социологи для оценки результатов выборов на уровне штатов. Она берет огромную общенациональную выборку, а затем использует демографические данные для оценки результатов на уровне штатов.
Метод, получивший название "мегаопрос", появился в Великобритании в 2017 году, правильно предсказав, что премьер-министр Тереза Мэй потеряет большинство в парламенте, в то время как большинство опросов предполагали, что она выиграет с разгромным счетом.