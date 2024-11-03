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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британский "мегаопрос" склоняется к победе Харрис на выборах президента США - СМИ

Британский "мегаопрос" склоняется к победе Харрис на выборах президента США - СМИ

Киев  •  УНН

18:25 • 6883 просмотра

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Британская компания Focaldata провела масштабный опрос MRP с участием 31 000 американских избирателей. Результаты показывают вероятную победу Камалы Харрис над Дональдом Трампом в ключевых штатах.

Focaldata, британская компания, опросила более 31 000 избирателей по всем Соединенным Штатам за последний месяц для инновационного типа опроса под названием "MRP". Результаты были предоставлены эксклюзивно POLITICO и, в соответствии с ними, победу на выборах президента США вероятно получит Камала Харрис, передает УНН

Объединив результаты MRP с масштабным онлайн-опросом колеблющихся штатов, Focaldata оценивает, что Харрис, скорее всего, возьмет Мичиган с преимуществом почти в 5 пунктов, Неваду с преимуществом около 2 пунктов над Трампом и с небольшим преимуществом в Пенсильвании и Висконсине.

Исследование Focaldata предполагает, что Трамп едва обогнал Харрис в Джорджии и Северной Каролине. Данные опросов и моделирование MRP разделились по Аризоне.

Преимущество Харрис частично обусловлено ее сильной привлекательностью для пожилых белых женщин, исторически правых групп. Трамп добился успехов среди молодых чернокожих и испаноязычных мужчин.

Контекст

MRP — что означает "многоуровневая регрессия и постстратификация" — это статистическая модель, которую используют социологи для оценки результатов выборов на уровне штатов. Она берет огромную общенациональную выборку, а затем использует демографические данные для оценки результатов на уровне штатов.

Метод, получивший название "мегаопрос", появился в Великобритании в 2017 году, правильно предсказав, что премьер-министр Тереза ​​Мэй потеряет большинство в парламенте, в то время как большинство опросов предполагали, что она выиграет с разгромным счетом.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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