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Соцсети США переполнены заявлениями о фальсификациях перед выборами

Соцсети США переполнены заявлениями о фальсификациях перед выборами

Киев  •  УНН

08:57 • 1480 просмотра

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Накануне выборов в США появилось рекордное количество фейков о нарушениях во время голосования. BBC обнаружила сотни ложных обвинений, включая заявления от сторонников Трампа.

Слухи, ложные утверждения и откровенная ложь о голосовании и фальсификациях в беспрецедентном количестве заполонили интернет накануне выборов в США. BBC собрали свидетельства фальсификаций, пишет УНН.

Детали

Сотни сообщений о вероятных нарушениях во время голосования распространяются отдельными лицами, а также независимыми группами и организациями, связанными с Республиканской партией, при этом некоторые заявления поступают и от демократов.

Поток обвинений в Интернете стал серьезным вызовом для членов избирательных комиссий, которые пытаются развенчать слухи и успокоить избирателей накануне дня голосования во вторник. Почти все эти сообщения поддерживают ложное заявление кампании Трампа о его победе на выборах 2020 года и намеки, что его могут снова лишить победы 5 ноября.

На вопрос, признает ли он результаты выборов 2024 года, Дональд Трамп во время дебатов в сентябре заявил, что признает, если выборы будут "честными, законными и прозрачными". Опрос CNN/SSRS, обнародованный в понедельник, показал, что 70% американцев ожидают, что Трамп не признает результатов, если проиграет. На этой неделе он сам заявил о массовых фальсификациях в ключевом колеблющемся штате:

"Пенсильвания мошенничает и попадается на этом, причем в таких масштабах, которые редко встречаются раньше", - написал Трамп в своей социальной сети „Правда". "СООБЩИТЕ ВЛАСТЯМ О МОШЕННИЧЕСТВЕ. Правоохранительные органы должны действовать, НЕМЕДЛЕННО!"

Это заявление появилось после того, как чиновники трех округов Пенсильвании сообщили, что они сотрудничают с местными правоохранительными органами, расследуя некоторые заявки на регистрацию избирателей на предмет возможного мошенничества.

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Хотя Трамп и его союзники подхватили эти заявления, главный избирательный чиновник штата, республиканец Эл Шмидт, призвал к осторожности, предупреждая избирателей об опасности "полуправды" и дезинформации, распространяемой в социальных сетях. "Это свидетельствует о том, что защитные механизмы нашего процесса регистрации избирателей работают", - отметил он.

BBC зафиксировало сотни обвинений в фальсификации выборов, распространяемых в Интернете, на платформах социальных сетей, досках объявлений и в чат-группах. Некоторые из этих постов собрали миллионы просмотров.

В этих сообщениях утверждалось, что негражданам легко голосовать, распространялись ложные сведения о машинах для голосования и сеялось недоверие к процессу подсчета бюллетеней.

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Одно из видео, утверждавшее, что в Грузии голосуют новоприбывшие гаитяне, было разоблачено BBC как фальшивка из-за ложных адресов и использования стоковых фото, указывающих на подделку. В пятницу американские спецслужбы заявили, что видео было снято "российскими агентами влияния".

На другой платформе, "Х", пользователь, утверждавший, что является канадцем, опубликовал фото бюллетеня, заявив:

"Решил переехать через границу и проголосовать".

Это тоже оказалось фейком, связанным со скоординированными усилиями на маргинальной доске 4chan. Показанный бюллетень принадлежал штату Флорида, где для голосования требуется удостоверение личности, и который находится примерно в 20 часах езды от границы с Канадой.

В округе Нортгемптон, штат Пенсильвания, на платформе X появилось видео, где мужчина несет контейнер с бюллетенями к зданию суда, что вызвало подозрения у пользователей. Выяснилось, что это был почтовый работник, который доставлял бюллетени, присланные по почте, но видео уже просмотрели более пяти миллионов раз.

Эксперты выражают обеспокоенность, что рост дезинформации накануне дня голосования может подорвать доверие граждан к результатам выборов или спровоцировать угрозы и акты насилия как перед выборами, так и после них.

Напомним

Демократы готовятся быстро отреагировать, чтобы наполнить социальные сети и эфир призывами к спокойствию и терпению во время подсчета голосов, если Дональд Трамп снова попытается преждевременно объявить о своей победе на выборах, как это было в 2020 году.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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