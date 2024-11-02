Безопасность Европы зависит не от результата выборов в США, а в первую очередь от нас - Туск
Киев • УНН
Премьер Польши Дональд Туск заявил, что будущее Европы зависит не от результатов выборов в США, а от самих европейцев. Он убежден, что эра геополитического аутсорсинга завершилась.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что будущее Европы зависит от самих стран континента, а не от выборов в США. Об этом он сообщил в соцсети Х, передает УНН.
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По словам Туска, независимо от результата выборов в США, эра геополитического аутсорсинга закончилась.
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