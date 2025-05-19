В сквере Героев-пограничников в Одессе сорвали мемориальную доску: что известно об инциденте

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства инцидента в сквере Героев-пограничников, где активисты пытались снять мемориальную доску, а местные жители – помешать этому. Сейчас по данному факту полицейские начали два уголовных производства и составили протокол об административном правонарушении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Одесской области.

Детали

Предварительно правоохранители установили, что в течение двух дней между представителями одной из общественных организаций, пытавшихся демонтировать мемориальную доску, и местными жителями произошел конфликт. В первый день один гражданин помешал сорвать табличку активистам, в результате чего они применили к нему газовый баллончик. Заявлений и сообщений по данному факту в полицию не поступало.

Уже на следующий вечер на спецлинию 102 поступило сообщение о конфликте группы лиц по этому же адресу, который завершился дракой, демонтажем памятной доски и исчезновением мобильного телефона одного из участников инцидента - рассказали в полиции.

Сейчас по заявлениям двух представителей общественной организации полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 1 ст. 125 (легкие телесные повреждения) и ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Другие участники конфликта с заявлениями в полицию не обращались.

Также правоохранители составили протокол в отношении женщины, повредившей табличку, за нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов (ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним

15 мая в Киеве на Аллее Героев женщина в неадекватном состоянии, разбросала цветы и повредила фотографии погибших защитников, установленные на клумбе. На замечания прохожих она отреагировала дракой. Нарушительницу задержали правоохранители.

Впоследствии начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отреагировал на событие, отметив, что готовит распоряжение об усилении охраны в районе мемориала, а также запрете проведения развлекательных мероприятий на Майдане.

На следующий день, 16 мая, с утра в Киеве на Аллее Героев усилили охрану - после инцидента там дежурят патрульные полицейские с оружием для обеспечения порядка.