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У сквері Героїв-прикордонників в Одесі зірвали меморіальну дошку: що відомо про інцидент

Київ • УНН

 • 1836 перегляди

В Одесі поліція розслідує інцидент у сквері Героїв-прикордонників, де активісти намагалися демонтувати меморіальну дошку. Відкрито кримінальні провадження за фактами бійки, крадіжки та завдання тілесних ушкоджень.

У сквері Героїв-прикордонників в Одесі зірвали меморіальну дошку: що відомо про інцидент

Одеські поліцейські встановлюють обставини інциденту у сквері Героїв-прикордонників, де активісти намагалися зняти меморіальну дошку, а місцеві жителі – завадити цьому. Наразі за цим фактом поліцейські розпочали два кримінальні провадження та склали протокол про адміністративне правопорушення. Про це повідомляє УНН із посиланням на ГУНП України у Одеській області.

Деталі

Попередньо правоохоронці встановили, що протягом двох днів між представниками однієї з громадських організацій, які намагалися демонтувати меморіальну дошку, та місцевими жителями відбувся конфлікт. Першого дня один громадянин завадив зірвати табличку активістам, у результаті чого вони застосували до нього газовий балончик. Заяв та повідомлень за даним фактом до поліції не надходило.

Вже наступного вечора на спецлінію 102 надійшло повідомлення щодо конфлікту групи осіб за цією ж адресою, що завершився бійкою, демонтажем пам’ятної дошки та зникненням мобільного телефону одного з учасників інциденту

- розповіли у поліції.

Наразі за заявами двох представників громадської організації поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 1 ст. 125 (легкі тілесні ушкодження) та ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Інші учасники конфлікту із заявами до поліції не зверталися.

Також правоохоронці склали протокол відносно жінки, яка пошкодила табличку, за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів (ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо

15 травня у Києві на Алеї Героїв жінка в неадекватному стані, розкидала квіти та пошкодила фотокартки загиблих захисників, встановлені на клумбі. На зауваження перехожих вона відреагувала бійкою. Порушницю затримали правоохоронці.

Згодом начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко відреагував на подію, зазначивши, що готує розпорядження щодо посилення охорони в районі меморіалу, а також заборони проведення розважальних заходів на Майдані.

Наступного дня, 16 травня, від ранку у Києві на Алеї Героїв посилили охорону - після інциденту там чергують патрульні поліцейські зі зброєю для забезпечення порядку.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

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