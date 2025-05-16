Біля Алеї Героїв у Києві чергуватимуть патрульні зі зброєю – КМВА
Київ • УНН
У Києві посилили охорону Алеї Героїв після інциденту з пошкодженням фотографій загиблих. Від ранку там чергують патрульні поліцейські зі зброєю для забезпечення порядку.
Після інциденту на Алеї Героїв, де було пошкоджено фотографії загиблих захисників, влада Києва посилила охорону меморіалу, там від ранку патрулюють поліцейські.
Про це начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Відсьогодні з самого ранку патрульна поліція зі зброєю виставлена для охорони Народного Меморіалу Памʼяті на Майдані. Це виключно функція забезпечення громадського порядку. Але ми повністю враховуємо важливість локації, її реальний статус. Про подальші кроки повідомлятиму
Контекст
15 травня у Києві на Алеї Героїв жінка в неадекватному стані, розкидала квіти та пошкодила фотокартки загиблих захисників, встановлені на клумбі. На зауваження перехожих вона відреагувала бійкою.
Порушницю затримали правоохоронці.
Згодом начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко відреагував на подію, зазначивши, що готує розпорядження щодо посилення охорони в районі меморіалу, а також заборони проведення розважальних заходів на Майдані.