Біля Алеї Героїв у Києві чергуватимуть патрульні зі зброєю – КМВА

Після інциденту на Алеї Героїв, де було пошкоджено фотографії загиблих захисників, влада Києва посилила охорону меморіалу, там від ранку патрулюють поліцейські.

Про це начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Відсьогодні з самого ранку патрульна поліція зі зброєю виставлена для охорони Народного Меморіалу Памʼяті на Майдані. Це виключно функція забезпечення громадського порядку. Але ми повністю враховуємо важливість локації, її реальний статус. Про подальші кроки повідомлятиму