У Алеи Героев в Киеве будут дежурить патрульные с оружием – КГВА

После инцидента на Аллее Героев, где были повреждены фотографии погибших защитников, власти Киева усилили охрану мемориала, там с утра патрулируют полицейские.

Об этом начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

С сегодняшнего утра патрульная полиция с оружием выставлена для охраны Народного Мемориала Памяти на Майдане. Это исключительно функция обеспечения общественного порядка. Но мы полностью учитываем важность локации, ее реальный статус. О дальнейших шагах буду сообщать - отметил Ткаченко.

Контекст

15 мая в Киеве на Аллее Героев женщина в неадекватном состоянии разбрасывала цветы и повредила фотографии погибших защитников, установленные на клумбе. На замечания прохожих она отреагировала дракой.

Нарушительницу задержали правоохранители.

Впоследствии начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отреагировал на происшествие, отметив, что готовит распоряжение о усилении охраны в районе мемориала, а также запрете проведения развлекательных мероприятий на Майдане.