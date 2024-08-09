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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Швейцарии задержали экс-дипломата за шпионаж в пользу Китая

В Швейцарии задержали экс-дипломата за шпионаж в пользу Китая

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 01:05  •  7906 просмотра

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Бывшего канадского дипломата задержали в Швейцарии по подозрению в шпионаже для Китая.

В Швейцарии правоохранители задержали бывшего канадского дипломата по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Бывшего чиновника ООН из Канады, который сейчас работает экспертом по Северной Корее, задержали в Швейцарии по обвинению в шпионаже, вероятно, в пользу Китая,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что подозреваемый регулярно ездил в Китай в командировки в качестве консультанта по вопросам окружающей среды.

Сейчас 50-летний подозреваемый, который проживал в Женеве, находится за решеткой, ожидая завершения расследования генпрокуратурой Швейцарии.

Напомним

Китайскую журналистку арестовали и депортируют из Швеции по обвинению в шпионаже. Она также работала в нескольких европейских странах в течение 10 лет.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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reutersReuters
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