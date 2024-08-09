В Швейцарии задержали экс-дипломата за шпионаж в пользу Китая
Киев • УНН
Бывшего канадского дипломата задержали в Швейцарии по подозрению в шпионаже для Китая.
В Швейцарии правоохранители задержали бывшего канадского дипломата по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Бывшего чиновника ООН из Канады, который сейчас работает экспертом по Северной Корее, задержали в Швейцарии по обвинению в шпионаже, вероятно, в пользу Китая,
Детали
Отмечается, что подозреваемый регулярно ездил в Китай в командировки в качестве консультанта по вопросам окружающей среды.
Сейчас 50-летний подозреваемый, который проживал в Женеве, находится за решеткой, ожидая завершения расследования генпрокуратурой Швейцарии.
Напомним
Китайскую журналистку арестовали и депортируют из Швеции по обвинению в шпионаже. Она также работала в нескольких европейских странах в течение 10 лет.