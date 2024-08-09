В Швейцарии задержали экс-дипломата за шпионаж в пользу Китая

В Швейцарии правоохранители задержали бывшего канадского дипломата по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Бывшего чиновника ООН из Канады, который сейчас работает экспертом по Северной Корее, задержали в Швейцарии по обвинению в шпионаже, вероятно, в пользу Китая, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что подозреваемый регулярно ездил в Китай в командировки в качестве консультанта по вопросам окружающей среды.

Сейчас 50-летний подозреваемый, который проживал в Женеве, находится за решеткой, ожидая завершения расследования генпрокуратурой Швейцарии.

Напомним

Китайскую журналистку арестовали и депортируют из Швеции по обвинению в шпионаже. Она также работала в нескольких европейских странах в течение 10 лет.