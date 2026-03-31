$43.840.0450.490.12
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2м/с
81%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Антониу Гутерриш
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Иран
Сумская область
Франция
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
«Аватар 4» уже на горизонте – дата премьеры и возвращение культовых героев16:42 • 10005 просмотра
Софи Тернер травмировалась - съемки сериала "Tomb Raider" остановлены на две недели30 марта, 15:06 • 11712 просмотра
Отец погибшего в Колумбайне раскритиковал новый ромком с Паттинсоном и Зендаей - в чем дело30 марта, 13:44 • 13799 просмотра
Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушкиVideo30 марта, 12:19 • 29617 просмотра
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 40531 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Сериал
Социальная сеть
Фильм

В школе Техаса 15-летний ученик открыл стрельбу, ранил учителя и застрелился

Киев • УНН

 • 258 просмотра

В городе Бульверде 15-летний парень открыл огонь в школе Hill Country College Preparatory. Нападавший ранил преподавательницу и застрелился на месте происшествия.

В школе Техаса 15-летний ученик открыл стрельбу, ранил учителя и застрелился

В Техасе 15-летний ученик открыл стрельбу в средней школе Hill Country College Preparatory в городе Бульверде, ранил учительницу, а затем смертельно выстрелил в себя. Других пострадавших в результате нападения не зафиксировано. Об этом сообщили Associated Press и офис шерифа округа Комал, пишет УНН.

Детали

По данным правоохранителей, стрельба произошла утром 30 марта. Учительницу после нападения доставили в больницу в Сан-Антонио, однако обновленной информации о ее состоянии на момент публикации не обнародовали. Сам нападавший погиб на месте, а в офисе шерифа уточнили, что он умер от огнестрельного ранения, которое нанес себе сам.

Причины стрельбы пока официально не называются. В школе сообщили, что заведение перевели в режим изоляции в 8:34 утра по местному времени, еще до начала занятий, которые по расписанию должны были стартовать в 8:55. После инцидента учеников эвакуировали автобусами в соседнюю среднюю школу, где их передали родителям.

По словам учениц, которые общались с местными медиа, перед эвакуацией они слышали несколько громких выстрелов и крики.

Что известно о школе

Hill Country College Preparatory входит в независимый школьный округ Комал и специализируется на академической подготовке учащихся к поступлению в колледж. Учебная программа школы сосредоточена на направлениях STEAM – наука, технологии, инженерия, искусство и математика – и включает, в частности, кибербезопасность и инженерию. Школа открылась в 2020 году, а сейчас в ней обучается около 260 учеников.

Степан Гафтко

Новости Мира
Кибератака
Техника
Столкновения
Ассошиэйтед Пресс
Техас