В школе Техаса 15-летний ученик открыл стрельбу, ранил учителя и застрелился

В Техасе 15-летний ученик открыл стрельбу в средней школе Hill Country College Preparatory в городе Бульверде, ранил учительницу, а затем смертельно выстрелил в себя. Других пострадавших в результате нападения не зафиксировано. Об этом сообщили Associated Press и офис шерифа округа Комал, пишет УНН.

Детали

По данным правоохранителей, стрельба произошла утром 30 марта. Учительницу после нападения доставили в больницу в Сан-Антонио, однако обновленной информации о ее состоянии на момент публикации не обнародовали. Сам нападавший погиб на месте, а в офисе шерифа уточнили, что он умер от огнестрельного ранения, которое нанес себе сам.

Причины стрельбы пока официально не называются. В школе сообщили, что заведение перевели в режим изоляции в 8:34 утра по местному времени, еще до начала занятий, которые по расписанию должны были стартовать в 8:55. После инцидента учеников эвакуировали автобусами в соседнюю среднюю школу, где их передали родителям.

По словам учениц, которые общались с местными медиа, перед эвакуацией они слышали несколько громких выстрелов и крики.

Что известно о школе

Hill Country College Preparatory входит в независимый школьный округ Комал и специализируется на академической подготовке учащихся к поступлению в колледж. Учебная программа школы сосредоточена на направлениях STEAM – наука, технологии, инженерия, искусство и математика – и включает, в частности, кибербезопасность и инженерию. Школа открылась в 2020 году, а сейчас в ней обучается около 260 учеников.

