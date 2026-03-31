У школі Техасу 15-річний учень відкрив стрілянину, поранив учителя і застрелився

З 1 квітня може змінитися схема постачання газу – чи вистачить ресурсу і що буде з тарифами
30 березня, 15:29 • 32153 перегляди
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент
Ексклюзив
30 березня, 13:48 • 23628 перегляди
"П’ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС
Ексклюзив
30 березня, 12:43 • 25939 перегляди
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
30 березня, 10:47 • 29773 перегляди
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
30 березня, 10:19 • 31576 перегляди
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
30 березня, 09:50 • 25207 перегляди
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
30 березня, 09:05 • 11956 перегляди
Politico дізналося 5 способів для ЄС впоратися з Угорщиною, якщо Орбан знову переможе
30 березня, 06:43 • 26477 перегляди
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
29 березня, 13:23 • 39978 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
Популярнi новини
В Україні з 1 квітня стартує нерестова заборона - що зміниться для рибалокPhoto30 березня, 14:18 • 25729 перегляди
Софі Тернер травмувалася - зйомки серіалу "Tomb Raider" зупинено на два тижні30 березня, 15:06 • 12423 перегляди
"Аватар 4" вже на горизонті - дата прем’єри та повернення культових героїв30 березня, 16:42 • 10716 перегляди
Доходи сім'ї за рік сягнули понад 15,8 млн грн - Зеленський показав декларацію30 березня, 17:39 • 4728 перегляди
Підозрювані у вбивстві Ігоря Комарова на Балі стежили за ним протягом місяця18:10 • 7168 перегляди
Публікації
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент30 березня, 15:29 • 32153 перегляди
В Україні з 1 квітня стартує нерестова заборона - що зміниться для рибалокPhoto30 березня, 14:18 • 25760 перегляди
Як клініка Odrex втрачає пацієнтів і гроші через публічні скандали 30 березня, 11:40 • 39429 перегляди
БЕБ проти авіакомпаній: українським перевізникам нав’язують податок, який вони вже сплатили30 березня, 11:01 • 46866 перегляди
Підготовка автомобіля до літа: коли міняти шини на літні30 березня, 06:55 • 58530 перегляди
У школі Техасу 15-річний учень відкрив стрілянину, поранив учителя і застрелився

Київ • УНН

 • 1944 перегляди

У місті Бульверде 15-річний хлопець відкрив вогонь у школі Hill Country College Preparatory. Нападник поранив викладачку та застрелився на місці події.

У Техасі 15-річний учень відкрив стрілянину в середній школі Hill Country College Preparatory у місті Бульверде, поранив учительку, а потім смертельно вистрілив у себе. Інших постраждалих внаслідок нападу не зафіксовано. Про це повідомили Associated Press та офіс шерифа округу Комал, пише УНН.

Деталі

За даними правоохоронців, стрілянина сталася вранці 30 березня. Учительку після нападу доправили до лікарні в Сан-Антоніо, однак оновленої інформації про її стан на момент публікації не оприлюднили. Сам нападник загинув на місці, а в офісі шерифа уточнили, що він помер від вогнепального поранення, яке завдав собі сам.

У США сталась стрілянина біля синагоги – CNN12.03.26, 20:12 • 6100 переглядiв

Причини стрілянини наразі офіційно не називають. У школі повідомили, що заклад перевели в режим ізоляції о 8:34 ранку за місцевим часом, ще до початку занять, які за розкладом мали стартувати о 8:55. Після інциденту учнів евакуювали автобусами до сусідньої середньої школи, де їх передали батькам.

За словами учениць, які спілкувалися з місцевими медіа, перед евакуацією вони чули кілька гучних пострілів і крики.

Що відомо про школу

Hill Country College Preparatory входить до незалежного шкільного округу Комал і спеціалізується на академічній підготовці учнів до вступу в коледж. Навчальна програма школи зосереджена на напрямах STEAM – наука, технології, інженерія, мистецтво та математика – і включає, зокрема, кібербезпеку та інженерію. Школа відкрилася у 2020 році, а нині в ній навчається близько 260 учнів.

Трагедія в Тамблер-Рідж: 10 загиблих та 25 поранених унаслідок масової стрілянини в Канаді11.02.26, 07:12 • 7396 переглядiв

Степан Гафтко

