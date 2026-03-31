У школі Техасу 15-річний учень відкрив стрілянину, поранив учителя і застрелився

У Техасі 15-річний учень відкрив стрілянину в середній школі Hill Country College Preparatory у місті Бульверде, поранив учительку, а потім смертельно вистрілив у себе. Інших постраждалих внаслідок нападу не зафіксовано. Про це повідомили Associated Press та офіс шерифа округу Комал, пише УНН.

Деталі

За даними правоохоронців, стрілянина сталася вранці 30 березня. Учительку після нападу доправили до лікарні в Сан-Антоніо, однак оновленої інформації про її стан на момент публікації не оприлюднили. Сам нападник загинув на місці, а в офісі шерифа уточнили, що він помер від вогнепального поранення, яке завдав собі сам.

Причини стрілянини наразі офіційно не називають. У школі повідомили, що заклад перевели в режим ізоляції о 8:34 ранку за місцевим часом, ще до початку занять, які за розкладом мали стартувати о 8:55. Після інциденту учнів евакуювали автобусами до сусідньої середньої школи, де їх передали батькам.

За словами учениць, які спілкувалися з місцевими медіа, перед евакуацією вони чули кілька гучних пострілів і крики.

Що відомо про школу

Hill Country College Preparatory входить до незалежного шкільного округу Комал і спеціалізується на академічній підготовці учнів до вступу в коледж. Навчальна програма школи зосереджена на напрямах STEAM – наука, технології, інженерія, мистецтво та математика – і включає, зокрема, кібербезпеку та інженерію. Школа відкрилася у 2020 році, а нині в ній навчається близько 260 учнів.

