В школе на Киевщине взорвался павербанк, в результате чего загорелась раздевалка

В помещении раздевалки спортзала "Школы-лицея №16" в Белой Церкви взорвался павербанк, в результате чего загорелась раздевалка. Пожарные ликвидировали пожар, погибших и пострадавших не обнаружено. Об этом сообщает ГСЧС Киевской области, передает УНН.

6 января в 12:18 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о задымлении в школе в г. Белая Церковь, на ул. Прибыв, спасатели установили, что возник пожар в помещении раздевалки спортзала "Школы-лицея №16". Причина возникновения пожара в настоящее время устанавливается. По предварительным данным в раздевалке произошел взрыв павербанка - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 12:50 пожар ликвидирован, погибших и пострадавших не обнаружено.

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