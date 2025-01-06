У школі на Київщині вибухнув павербанк, внаслідок чого загорілася роздягальня
Київ • УНН
У роздягальні спортзалу Школи-ліцею №16 у Білій Церкві стався вибух павербанка, що призвів до пожежі. Рятувальники оперативно ліквідували займання, постраждалих немає.
У приміщенні роздягальні спортзалу "Школи-ліцею №16" у Білій Церкві вибухнув павербанк, внаслідок чого загорілася роздягальня. Пожежники ліквідували пожежу, загиблих і потерпілих не виявлено. Про це повідомляє ДСНС Київщини, передає УНН.
6 січня о 12:18 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про задимлення у школі у м. Біла Церква, на вул. Зеленій. Прибувши, рятувальники встановили, що виникла пожежа у приміщенні роздягальні спортзалу "Школи-ліцею №16". Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. За попередніми даними у роздягальні стався вибух павербанка
Зазначається, що о 12:50 пожежу ліквідовано, загиблих і потерпілих не виявлено.
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