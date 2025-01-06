У школі на Київщині вибухнув павербанк, внаслідок чого загорілася роздягальня

У приміщенні роздягальні спортзалу "Школи-ліцею №16" у Білій Церкві вибухнув павербанк, внаслідок чого загорілася роздягальня. Пожежники ліквідували пожежу, загиблих і потерпілих не виявлено. Про це повідомляє ДСНС Київщини, передає УНН.

6 січня о 12:18 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про задимлення у школі у м. Біла Церква, на вул. Зеленій. Прибувши, рятувальники встановили, що виникла пожежа у приміщенні роздягальні спортзалу "Школи-ліцею №16". Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. За попередніми даними у роздягальні стався вибух павербанка