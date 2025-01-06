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Двоє дітей підірвалися на вибухонебезпечному предметі на Донеччині

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У Добропіллі Донецької області двоє 11-річних хлопчиків отримали поранення ніг через підрив на невідомому вибухонебезпечному предметі. Постраждалих госпіталізовано, обставини події встановлюються.

У Донецькій області сьогодні, 6 січня, двоє 11-річних хлопчиків підірвалися на невідомому вибухонебезпечному предметі. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.

Деталі

Інцидент стався на околицях міста Добропілля Покровського району. Попередньо, діти гуляли й натрапили на вибухонебезпечний предмет.

Їх госпіталізували до лікарні з пораненнями ніг. Наразі фахівці встановлюють усі обставини цієї події.

В ДСНС вкотре нагадали, що якщо ви побачили підозрілий предмет:

  • Не наближайтеся до нього.
    • Не торкайтеся його.
      • Відразу телефонуйте «101».

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