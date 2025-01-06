Двоє дітей підірвалися на вибухонебезпечному предметі на Донеччині
Київ • УНН
У Добропіллі Донецької області двоє 11-річних хлопчиків отримали поранення ніг через підрив на невідомому вибухонебезпечному предметі. Постраждалих госпіталізовано, обставини події встановлюються.
У Донецькій області сьогодні, 6 січня, двоє 11-річних хлопчиків підірвалися на невідомому вибухонебезпечному предметі. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
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Інцидент стався на околицях міста Добропілля Покровського району. Попередньо, діти гуляли й натрапили на вибухонебезпечний предмет.
Їх госпіталізували до лікарні з пораненнями ніг. Наразі фахівці встановлюють усі обставини цієї події.
В ДСНС вкотре нагадали, що якщо ви побачили підозрілий предмет:
- Не наближайтеся до нього.
- Не торкайтеся його.
- Відразу телефонуйте «101».
Нагадаємо
За даними Міноборони, станом на жовтень 2024 року в Україні через широкомасштабного вторгнення росії 128 000 кв. км суходолу та 14 000 кв. км акваторії забруднено вибухонебезпечними предметами.