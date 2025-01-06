Двое детей подорвались на взрывоопасном предмете в Донецкой области
Киев • УНН
В Доброполье Донецкой области двое 11-летних мальчиков получили ранения ног из-за подрыва на неизвестном взрывоопасном предмете. Пострадавшие госпитализированы, обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Донецкой области сегодня, 6 января, двое 11-летних мальчиков подорвались на неизвестном взрывоопасном предмете. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Инцидент произошел в окрестностях города Доброполье Покровского района. Предварительно, дети гуляли и наткнулись на взрывоопасный предмет.
Их госпитализировали в больницу с ранениями ног. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства этого происшествия.
В ГСЧС в очередной раз напомнили, что если вы увидели подозрительный предмет:
- Не приближайтесь к нему.
- Не трогайте его.
- Сразу звоните по телефону «101».
Напомним
По данным Минобороны, по состоянию на октябрь 2024 года в Украине из-за широкомасштабного вторжения России 128 000 кв. км суши и 14 000 кв. км акватории загрязнены взрывоопасными предметами.