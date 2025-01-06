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Двое детей подорвались на взрывоопасном предмете в Донецкой области

Двое детей подорвались на взрывоопасном предмете в Донецкой области

Киев  •  УНН

 • 6008 просмотра

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В Доброполье Донецкой области двое 11-летних мальчиков получили ранения ног из-за подрыва на неизвестном взрывоопасном предмете. Пострадавшие госпитализированы, обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Донецкой области сегодня, 6 января, двое 11-летних мальчиков подорвались на неизвестном взрывоопасном предмете. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Инцидент произошел в окрестностях города Доброполье Покровского района. Предварительно, дети гуляли и наткнулись на взрывоопасный предмет.

Их госпитализировали в больницу с ранениями ног. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства этого происшествия.

В ГСЧС в очередной раз напомнили, что если вы увидели подозрительный предмет:

  • Не приближайтесь к нему.
    • Не трогайте его.
      • Сразу звоните по телефону «101».

        Напомним

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        Татьяна Краевская

        Татьяна Краевская

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